Orquestra celebra 15 anos com apresentação de Clássicos do Cinema no Guairão

A Orquestra Cordas do Iguaçu celebra 15 anos com o espetáculo “Show Clássicos do Cinema” no dia 14 de março, às 21h, no Teatro Guaíra em Curitiba. Sob a regência do maestro José Maria, o concerto apresentará um repertório de trilhas sonoras icônicas da história do cinema, proporcionando uma viagem musical pela sétima arte.

O público poderá reviver emoções de filmes como “Jurassic Park”, “Piratas do Caribe”, “Harry Potter”, “Star Wars”, “O Poderoso Chefão” e “Indiana Jones”. Com arranjos especiais, a apresentação promete unir nostalgia e grandiosidade sonora, envolvendo espectadores de todas as idades.

Fundada há 15 anos, a Orquestra Cordas do Iguaçu se consolidou como um importante projeto musical da região, destacando-se pela versatilidade entre o erudito e o popular. O grupo realiza concertos temáticos buscando aproximar o público da música instrumental por meio de repertórios acessíveis e emocionantes.

O espetáculo acontecerá no Auditório Bento Munhoz da Rocha Neto (Guairão), localizado na Rua Conselheiro Laurindo, 175, Centro de Curitiba. A duração prevista é de 1h45 e a classificação etária é livre. Os ingressos estão disponíveis na DiskIngressos e na bilheteria do Teatro Guaíra.