Oktoberfest Curitiba abre novo lote com ingressos a partir de R$ 20,00

A 3ª edição da Oktoberfest Curitiba acontece nos dias 18, 19, 25 e 26 de outubro, no Centro de Eventos Positivo, no Parque Barigui. A venda de ingressos já está aberta pela plataforma DiskIngressos, com valores a partir de R$ 20,00.

A programação inclui apresentações de Raça Negra, João Gomes e da dupla Israel & Rodolffo, além das tradicionais bandas germânicas e grupos de dança folclórica. Confira, abaixo, os valores para cada dia do evento:

18/10 (dia e noite) : pista a partir de R$ 20,00 (meia-entrada) e R$ 40,00 (inteira) e camarotes com open bar a partir de R$ 180,00 (meia-entrada) e R$ 360,00 (inteira);

: pista a partir de R$ 20,00 (meia-entrada) e R$ 40,00 (inteira) e camarotes com open bar a partir de R$ 180,00 (meia-entrada) e R$ 360,00 (inteira); 19/10 (dia) : pista a partir de R$ 20,00 (meia-entrada) e R$ 40,00 (inteira) e camarotes com open bar a partir de R$ 180,00 (meia-entrada) e R$ 360,00 (inteira);

: pista a partir de R$ 20,00 (meia-entrada) e R$ 40,00 (inteira) e camarotes com open bar a partir de R$ 180,00 (meia-entrada) e R$ 360,00 (inteira); 19/10 (dia e noite – show do cantor João Gomes) : pista a partir de R$ 120,00 (meia-entrada) e R$ 240,00 (inteira) e camarote a partir de R$ 280,00 (meia-entrada) e R$ 560,00 (inteira);

: pista a partir de R$ 120,00 (meia-entrada) e R$ 240,00 (inteira) e camarote a partir de R$ 280,00 (meia-entrada) e R$ 560,00 (inteira); 25/10 (dia) : pista a partir de R$ 20,00 (meia-entrada) e R$ 40,00 (inteira) e camarotes com open bar a partir de R$ 180,00 (meia-entrada) e R$ 360,00 (inteira);

: pista a partir de R$ 20,00 (meia-entrada) e R$ 40,00 (inteira) e camarotes com open bar a partir de R$ 180,00 (meia-entrada) e R$ 360,00 (inteira); 25/10 (dia e noite – show do grupo Raça Negra) : pista a partir de R$ 100,00 (meia-entrada) e R$ 200,00 (inteira) e camarote a partir de R$ 280,00 (meia-entrada) e R$ 560,00 (inteira);

: pista a partir de R$ 100,00 (meia-entrada) e R$ 200,00 (inteira) e camarote a partir de R$ 280,00 (meia-entrada) e R$ 560,00 (inteira); 26/10 (dia) : pista a partir de R$ 20,00 (meia-entrada) e R$ 40,00 (inteira) e camarotes com open bar a partir de R$ 180,00 (meia-entrada) e R$ 360,00 (inteira);

: pista a partir de R$ 20,00 (meia-entrada) e R$ 40,00 (inteira) e camarotes com open bar a partir de R$ 180,00 (meia-entrada) e R$ 360,00 (inteira); 26/10 (dia e noite – show da dupla Israel e Rodolffo): pista a partir de R$ 70,00 (meia-entrada) e R$ 140,00 (inteira) e camarote a partir de R$ 280,00 (meia-entrada) e R$ 560,00 (inteira).

As compras realizadas pelo site têm taxa de serviço variável conforme a categoria do ingresso. O pagamento pode ser feito via Pix ou cartão de crédito, com parcelamento em até 3x e cobrança de juros.

Gastronomia

Além dos shows, os quatro dias de evento terão brincadeiras tradicionais, como serrar o tronco, beber chopp em metro e pregar pregos com agilidade, além da presença do casal Fritz e Frida.

Na gastronomia, o destaque é o chopp puro malte com aromas e sabores típicos do chope alemão, o mesmo servido na Oktoberfest de Munique há mais de 200 anos. A praça de alimentação trará opções variadas, como joelho de porco, salsichão suíno, salsichão de vitela e o hot dog alemão.

Serviço

Oktoberfest Curitiba

Data: 18, 19, 25 e 26 de outubro (dois finais de semana)

Horário: a partir das 11h

Local: Centro de Eventos Positivo, localizada na Alameda Ecológica Burle Marx, nº 2518, no bairro Santo Inácio

Ingressos: pelo site DiskIngressos ou nas bilheterias oficiais