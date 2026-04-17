O que fazer em Curitiba neste fim de semana? “Pearl Jam”, Cidade Negra e sertanejo raiz

Curitiba se prepara para um final de semana repleto de atrações, com opções para todos os gostos e idades. De festivais gastronômicos a espetáculos de ballet, passando por shows e congressos, a capital paranaense promete movimentar seus espaços culturais e de lazer. Confira abaixo o guia completo para você aproveitar cada momento desde sexta-feira até domingo, com encerramento especial com o melhor do rock.
Sexta-feira (17/04): O pontapé para a diversão
A sexta-feira já começa com o pé direito para os amantes da boa mesa e da cultura. O Breakfast Weekend, Festival de Cafés da Manhã, continua em diversos estabelecimentos da cidade, oferecendo delícias matinais até o dia 26 de abril . Para quem prefere explorar sabores mais robustos, o Comida di Buteco 2026 segue com sua rota de bares e restaurantes participantes até 3 de maio.
No cenário artístico, o clássico Ballet Giselle encanta o público no Teatro Guaíra, com uma apresentação única nesta sexta-feira . A Camerata Antiqua de Curitiba também marca presença na Capela Santa Maria, com um concerto que se estende até sábado. E para os fãs da música sertaneja raiz, Milionário e Moysés Rico sobem ao palco do Teatro Positivo com o show “De volta a estrada da vida” .
Sábado (18/04): cultura e conhecimento em destaque
O sábado promete ser um dia de efervescência cultural. Para quem busca entretenimento musical, a banda Cidade Negra agita o Igloo Super Hall com um show imperdível . E a Camerata Antiqua de Curitiba realiza sua segunda noite de apresentação na Capela Santa Maria, para aqueles que não puderam comparecer na sexta .
Domingo (19/04): encerramento com chave de ouro
O domingo reserva um espetáculo musical grandioso para encerrar o final de semana. O Pearl Jam Symphonic apresenta-se no Teatro Positivo, prometendo uma experiência única com os clássicos da banda em arranjos sinfônicos.
Prepare sua agenda e aproveite o melhor que Curitiba tem a oferecer neste final de semana. Fique atento às atualizações e possíveis alterações na programação.