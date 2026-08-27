O que fazer em Curitiba hoje? Marisa Monte e Letrux comandam a agenda cultural

Curitiba oferece nesta quinta-feira (27) programação cultural diversificada com shows de MPB, stand-up comedy, cinema e exposições. A agenda inclui apresentações no Teatro Guairinha, Cine Lido e Teatro Paiol, além de sessões gratuitas na A Fabrika e mostra de artes visuais no Museu Oscar Niemeyer. As opções atendem diferentes gostos e bolsos, com ingressos a partir de R$ 70 e atividades sem cobrança.

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Grandes Shows e MPB

Marisa Monte : A cantora faz um show intimista e exclusivo para apresentar arranjos sofisticados de seus maiores sucessos. O espetáculo marca a sequência de shows nova casa de espetáculos localizada no Centro de Curitiba: Cine Lido. Horário : 22h Local : Cine Lido (Rua Desembargador Ermelino de Leão, 160, Centro) Ingressos : Esgotados

: A cantora faz um show intimista e exclusivo para apresentar arranjos sofisticados de seus maiores sucessos. O espetáculo marca a sequência de shows nova casa de espetáculos localizada no Centro de Curitiba: Cine Lido. Letrux : A artista carioca apresenta a turnê do álbum “SadSexySillySongs”, que transita entre pop, rock, MPB e música eletrônica. No palco, a cantora busca recriar a atmosfera de seu quarto acompanhada por Cristine Ariel (violão) e Thiago Rebello (guitarra acústica e programação). Horário : 20h (abertura da casa às 19h) Local : Auditório Salvador de Ferrante / Teatro Guairinha (Rua XV de Novembro, 971, Centro) Ingressos : A partir de R$ 70 a R$ 90 (meia-entrada) e R$ 180 (inteira), à venda no DiskIngressos

: A artista carioca apresenta a turnê do álbum “SadSexySillySongs”, que transita entre pop, rock, MPB e música eletrônica. No palco, a cantora busca recriar a atmosfera de seu quarto acompanhada por Cristine Ariel (violão) e Thiago Rebello (guitarra acústica e programação).

Shows e Música ao Vivo

Curumin : O músico paulistano faz apresentação no formato voz, violão e MPC, misturando ritmos brasileiros, samba e beats eletrônicos. Horário : 20h Local : Teatro Paiol (Rua Coronel Zacarias, 51, Prado Velho)

: O músico paulistano faz apresentação no formato voz, violão e MPC, misturando ritmos brasileiros, samba e beats eletrônicos.

Teatro e Espetáculos

Se A Memória Não Me Falha : Estreia da comédia inspirada no Teatro do Absurdo, abordando a solidão e a perda de memória cotidiana. Horário : 20h Local : Teatro Novelas Curitibanas (Rua Presidente Carlos Cavalcanti, 1222, São Francisco) Ingressos : Venda diretamente no local

: Estreia da comédia inspirada no Teatro do Absurdo, abordando a solidão e a perda de memória cotidiana. Solo com Muitas Pessoas (Zico Lamour) : O humorista paranaense apresenta seu show de imitações de figuras públicas e políticos. Horário : 21h Local : Curitiba Comedy Club (Avenida Manoel Ribas, 6121, Santa Felicidade)

: O humorista paranaense apresenta seu show de imitações de figuras públicas e políticos. Stand-up Comedy Surpresa : Apresentação com elenco rotativo e misterioso focado em sátiras. Classificação indicativa para maiores de idade. Horário : 20h30 Local : Gaslight Comedy Club (Rua Sete de Abril, 835, Lojas 4 e 5, Alto da Rua XV)

: Apresentação com elenco rotativo e misterioso focado em sátiras. Classificação indicativa para maiores de idade.

Cinema, Exposição e Bem-estar

Cinema ao Ar Livre SESC : Última noite da mostra itinerante gratuita, com a exibição de um filme em língua francesa legendado. Horário : 19h30 Local : A Fabrika (Rua Fernando Amaro, 60, Alto da XV) Ingressos : Gratuito

: Última noite da mostra itinerante gratuita, com a exibição de um filme em língua francesa legendado. Exposição “África” : Últimos dias da mostra “África, Expressões Artísticas de um Continente”. Horário : Das 10h às 18h (entrada até 17h30) Local : Museu Oscar Niemeyer (Rua Marechal Hermes, 999, Centro Cívico) Ingressos : R$ 20 (inteira), disponíveis na bilheteria do MON

: Últimos dias da mostra “África, Expressões Artísticas de um Continente”. Silent Yoga: A Leitura do Céu : Prática ao ar livre com fones de ouvido, iluminação a velas, observação de constelações e coquetel. Horário : 19h Local : PHD Rooftop Curitiba (Rua Comendador Araújo, 542, Batel)

: Prática ao ar livre com fones de ouvido, iluminação a velas, observação de constelações e coquetel.