O que fazer em Curitiba hoje? Marisa Monte e Letrux comandam a agenda cultural

Curitiba oferece nesta quinta-feira (27) programação cultural diversificada com shows de MPB, stand-up comedy, cinema e exposições. A agenda inclui apresentações no Teatro Guairinha, Cine Lido e Teatro Paiol, além de sessões gratuitas na A Fabrika e mostra de artes visuais no Museu Oscar Niemeyer. As opções atendem diferentes gostos e bolsos, com ingressos a partir de R$ 70 e atividades sem cobrança.
Grandes Shows e MPB
- Marisa Monte: A cantora faz um show intimista e exclusivo para apresentar arranjos sofisticados de seus maiores sucessos. O espetáculo marca a sequência de shows nova casa de espetáculos localizada no Centro de Curitiba: Cine Lido.
- Horário: 22h
- Local: Cine Lido (Rua Desembargador Ermelino de Leão, 160, Centro)
- Ingressos: Esgotados
- Letrux: A artista carioca apresenta a turnê do álbum “SadSexySillySongs”, que transita entre pop, rock, MPB e música eletrônica. No palco, a cantora busca recriar a atmosfera de seu quarto acompanhada por Cristine Ariel (violão) e Thiago Rebello (guitarra acústica e programação).
- Horário: 20h (abertura da casa às 19h)
- Local: Auditório Salvador de Ferrante / Teatro Guairinha (Rua XV de Novembro, 971, Centro)
- Ingressos: A partir de R$ 70 a R$ 90 (meia-entrada) e R$ 180 (inteira), à venda no DiskIngressos
Shows e Música ao Vivo
- Curumin: O músico paulistano faz apresentação no formato voz, violão e MPC, misturando ritmos brasileiros, samba e beats eletrônicos.
- Horário: 20h
- Local: Teatro Paiol (Rua Coronel Zacarias, 51, Prado Velho)
Teatro e Espetáculos
- Se A Memória Não Me Falha: Estreia da comédia inspirada no Teatro do Absurdo, abordando a solidão e a perda de memória cotidiana.
- Horário: 20h
- Local: Teatro Novelas Curitibanas (Rua Presidente Carlos Cavalcanti, 1222, São Francisco)
- Ingressos: Venda diretamente no local
- Solo com Muitas Pessoas (Zico Lamour): O humorista paranaense apresenta seu show de imitações de figuras públicas e políticos.
- Horário: 21h
- Local: Curitiba Comedy Club (Avenida Manoel Ribas, 6121, Santa Felicidade)
- Stand-up Comedy Surpresa: Apresentação com elenco rotativo e misterioso focado em sátiras. Classificação indicativa para maiores de idade.
- Horário: 20h30
- Local: Gaslight Comedy Club (Rua Sete de Abril, 835, Lojas 4 e 5, Alto da Rua XV)
Cinema, Exposição e Bem-estar
- Cinema ao Ar Livre SESC: Última noite da mostra itinerante gratuita, com a exibição de um filme em língua francesa legendado.
- Horário: 19h30
- Local: A Fabrika (Rua Fernando Amaro, 60, Alto da XV)
- Ingressos: Gratuito
- Exposição “África”: Últimos dias da mostra “África, Expressões Artísticas de um Continente”.
- Horário: Das 10h às 18h (entrada até 17h30)
- Local: Museu Oscar Niemeyer (Rua Marechal Hermes, 999, Centro Cívico)
- Ingressos: R$ 20 (inteira), disponíveis na bilheteria do MON
- Silent Yoga: A Leitura do Céu: Prática ao ar livre com fones de ouvido, iluminação a velas, observação de constelações e coquetel.
- Horário: 19h
- Local: PHD Rooftop Curitiba (Rua Comendador Araújo, 542, Batel)