O que fazer em Curitiba? Festival de cinema, Zeider Pires e grupo de dança são atrações desta quarta (2)

A quarta-feira (2) tem programação cultural diversa em Curitiba, com cinema, dança, música e artesanato entre as opções para quem busca o que fazer na cidade. A agenda inclui a abertura da 9ª edição do Metrô – Festival do Cinema Universitário Brasileiro, na Cinemateca de Curitiba, com a exibição do filme “Mate-me Por Favor” e debate com a diretora Anita Rocha da Silveira.

Também nesta quarta, o grupo goiano Ateliê do Gesto estreia o espetáculo de dança contemporânea Dança Boba enquanto a cantora Deisy Parno recebe Zeider Pires para uma apresentação. Para quem prefere feiras e artesanato, o 14º Quilt & Craft Show começa no Centro de Eventos Positivo, reunindo expositores, oficinas e trabalhos de arte têxtil. Confira aqui a programação completa para toda a semana.

Confira, a seguir, o que fazer em Curitiba nesta quarta:

Cinema

Abertura do 9º Metrô – Festival do Cinema Universitário Brasileiro

A Cinemateca de Curitiba recebe a abertura do 9º Metrô com a exibição do longa-metragem “Mate-me Por Favor”. Premiado no Festival do Rio com Melhor Direção e Melhor Atriz, além de exibido nos festivais de Veneza e SXSW, o filme é ambientado na Barra da Tijuca e acompanha um grupo de jovens diante de uma onda de assassinatos na região. A diretora Anita Rocha da Silveira marca presença na sessão e comanda um debate com o público logo após a exibição.

Data e horário: 2 de setembro, às 19h (evento segue de 2 a 6 de setembro).

Local: Cinemateca de Curitiba (Rua Presidente Carlos Cavalcanti, 1174 – São Francisco).

Ingressos: Entrada gratuita. Informações no site oficial metrouniversitario.com.br.

Dança e Performance

Espetáculo “Dança Boba” — Grupo Ateliê do Gesto

A trupe goiana Ateliê do Gesto inicia temporada na capital paranaense apresentando uma obra criada a partir de jogos de improvisação em tempo real. O elenco, composto por Daniel Calvet, João Paulo Gross, Isabel Mamede e Thais Kuwae, desenvolve uma linguagem cênica viva que explora a presença corporal entre o humor e a ludicidade.

Data e horário: 2 de setembro, às 20h (temporada de 2 a 6 de setembro; quarta a sábado às 20h e domingo às 19h).

Local: CAIXA Cultural Curitiba (Rua Conselheiro Laurindo, 280 – Centro).

Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada e clientes CAIXA), à venda na bilheteria física e digital da CAIXA Cultural.

Shows

Deisy Parno convida Zeider Pires

A cantora Deisy Parno sobe ao palco do Teatro do Paiol para uma apresentação especial acompanhada do vocalista Zeider Pires.

Data e horário: 2 de setembro, às 20h.

Local: Teatro do Paiol (Praça Guido Viaro, s/n – Prado Velho).

Ingressos: Vendas e informações disponíveis via DiskIngressos e na bilheteria do local.

Feiras e Exposições

14º Quilt & Craft Show

Feira voltada para arte têxil, patchwork e artesanato reúne expositores e oficinas no Centro de Eventos Positivo.

Data: 2 a 5 de setembro.

Local: Centro de Eventos Positivo (Parque Barigui).

Ingressos: Dia a partir de R$ 15,00 pelo site oficial do evento.