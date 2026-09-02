Trânsito em Curitiba: obras bloqueiam ruas no Capão Raso e via muda de sentido no Pinheirinho nesta quarta (2)

Motoristas e passageiros do transporte coletivo que circulam por Curitiba enfrentam novas alterações no trânsito a partir desta quarta-feira (2). As intervenções envolvem bloqueios totais e mudanças de sentido em vias dos bairros Capão Raso e Pinheirinho, além de dar continuidade aos trabalhos de infraestrutura e às obras do Novo Inter 2 espalhadas por diversos pontos da capital.

Novas interdições no Capão Raso e no Pinheirinho

No bairro Capão Raso, a Rua Antônio de Freitas Barbosa passa a ter bloqueio total no trecho compreendido entre as ruas Doutor Manoel Linhares de Lacerda e Tenente Afonso M. R. Cubas. A interdição é motivada por obras na região e deve se estender até o dia 16 de outubro, prazo que pode ser prorrogado em caso de chuvas intensas. A orientação para os condutores é utilizar rotas alternativas e respeitar a sinalização temporária.

Já no Pinheirinho, a alteração afeta a circulação na Rua Joaquim Ferreira Bello, no trecho entre as ruas Rosa Tortato e Germano Erbrecht. A partir das 11h desta quarta-feira, a via passa a operar exclusivamente em sentido único.

Principais bloqueios e frentes de trabalho em andamento

Além dos novos trechos bloqueados, a capital mantém intervenções relevantes em grandes corredores viários. No Centro, a Avenida Getúlio Vargas segue com meia pista interditada do lado esquerdo, entre o Córrego da Vila Izabel e a Rua Coronel Hoche Pedra Pires, com término previsto para 11 de setembro.

Próximo dali, a Rua Conselheiro Laurindo está totalmente fechada entre as ruas Amintas de Barros e XV de Novembro para a construção do novo calçadão da Praça Santos Andrade, o que motivou o desvio da linha de ônibus 150 (C. Música / V. Alegre) para a Rua Tibagi.

Na região oeste e sul, as obras do Novo Inter 2 causam impactos no tráfego da Avenida Arthur Bernardes. No trecho do Campina do Siqueira, há bloqueio parcial no sentido bairro entre as ruas Tamoios e Tabajaras. Na mesma via, no trecho do Portão, o trânsito no sentido Portão está interrompido entre a Rua João Alencar Guimarães e a Rua Major França Gomes, com desvio direcionado para a Rua Coronel Airton Plaisant.

Ainda no Campina do Siqueira, a faixa exclusiva de ônibus da Rua General Mário Tourinho permanece bloqueada entre a Major Heitor Guimarães e a Saldanha Marinho, forçando os coletivos a compartilhar as faixas de rolamento com os demais veículos.

Por outro lado, a Rua Major Heitor Guimarães teve as faixas principais liberadas no cruzamento com a Pedro Viriato Parigot de Souza e a Ivo Zanloreni, mantendo apenas interdição parcial na interseção.

No Capão Raso, a Rua Professor João Mazzarotto prossegue com interdição total entre a Rua Vereador Adeodato Volpi e a Rua Tenente Miguel Afonso Ribeiro Cubas até o dia 22 de setembro. Os desvios ocorrem pelas ruas Francisco Raitani, Tenente Miguel Afonso Ribeiro Cubas e Rodolpho Senff Junior.

Outras intervenções urbanas afetam o Guabirotuba, com bloqueio parcial na faixa da direita da Rua José Rietmeyer em direção à Avenida Senador Salgado Filho, e o Vista Alegre, onde duas faixas da Rua Doutor Roberto Barrozo seguem bloqueadas entre as ruas Jacarezinho e Tenente João Gomes da Silva.

Reciclagem asfáltica e alterações definitivas

Serviços de reciclagem de asfalto continuam sendo executados sem a necessidade de bloqueio total das pistas, exigindo atenção reforçada dos condutores devido à presença de operários e maquinário.

As frentes de trabalho atuam em trechos do Cajuru (Rua Thomaz David Borges), Tarumã (Rua Manoel Vicente de Oliveira Mello), Capão da Imbuia (ruas Waldomiro Ribeiro da Fonseca e Pastor Manoel Virgínio de Souza) e Capão Raso (Rua Francisco de Camargo Pinto).

No Centro, o fechamento da via lenta da Avenida Sete de Setembro em direção à Praça do Japão exige desvio obrigatório pelas ruas Barão do Rio Branco, Visconde de Guarapuava e Lourenço Pinto.

Mudanças no direito de preferência de tráfego foram implementadas nos bairros Santo Inácio e Uberaba, enquanto os bairros Cajuru e Portão tiveram a implantação de sentido único em ruas locais.