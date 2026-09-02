Caiado chama Ratinho Junior para comandar ministério em eventual governo

O candidato à Presidência da República Ronaldo Caiado (PSD) anunciou, em suas redes sociais na noite desta terça-feira (1º), o nome do governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD), para comandar o Ministério da Infraestrutura em um eventual governo. “O nosso ministro de Infraestrutura: Ratinho Junior. Veja lá o que ele fez no Paraná e o que ele vai fazer no Brasil”, afirmou Caiado.
Na publicação, Caiado destacou a experiência do governador paranaense e citou os índices de aprovação de sua gestão no Estado. “Vai ser uma honra o Brasil ter você no comando do Ministério da Infraestrutura. Você vai comandar todas as rodovias, ferrovias, hidrovias e daí por diante”, completou o candidato.
Ao aceitar o convite, Ratinho Junior agradeceu a lembrança de seu nome e ressaltou a importância estratégica do setor para o desenvolvimento do país.
“É um privilégio poder estar ao seu lado na sua caminhada pelo Brasil, desse novo Brasil, um Brasil de respeito acima de tudo. Fico feliz de você ter lembrado do meu nome nessa parte, que é essencial para fazer o Brasil voltar a crescer”, declarou o governador do Paraná.
Cumprindo o último mandato como governador do Estado, Ratinho Junior não se candidatou a nenhum cargo nas eleições deste ano e afirmou que está empenhado em auxiliar na campanha de Sandro Alex (PSD) no Paraná.