Augusto Cury, primeiro candidato fora Lula e Flávio a passar dos 10% nas pesquisas

As pesquisas eleitorais para presidente nas eleições 2026 vinham apresentando uma repetição constante de um domínio entre Flávio Bolsonaro (PL) e Lula (PT) nas intenções de voto. Além deles, ninguém havia passado de 10% desde o início do ano. Mas bastou uma semana para Escritor Augusto Cury (Avante) quebrar essa tendência e se apresentar, de fato, como uma terceira via.

A pesquisa Nexus/BTG Pactual divulgada nesta segunda-feira (31) mostra o escritor com 11% das intenções de voto no cenário estimulado de primeiro turno, consolidando-se na terceira colocação — Lula tem 37% e Flávio vai a 31%. Augusto Cury chega a abrir 5 pontos percentuais para os demais candidatos, incluindo Ronaldo Caiado (PSD), Renan Santos (Missão) e Romeu Zema (Novo), que permanecem estagnados.

O crescimento de Cury foi rápido. Em apenas uma semana, ele avançou 9 pontos percentuais — em 24 de agosto, ele somava 2%. Aliás, essa marca de 2% o acompanhava desde abril, quando lançou a pré-candidatura pelo Avante. Assim como os demais, era coadjuvante no embate polarizado entre Flávio e Lula.

Esse avanço também se deu na pesquisa espontânea, quando os institutos perguntam aos entrevistados em quem pretendem votar, mas sem apresentar uma lista com os nomes dos candidatos. Augusto Cury não era citado até a última semana. De 0%, porém, ele passou para 8% nesse intervalo de sete dias.

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Não foi somente o levantamento da Nexus/BTG Pactual que captou o crescimento de Cury. Pela AtlasIntel desta segunda-feira, ele chegou a 7,8% das intenções de voto no cenário estimulado, empatando tecnicamente na segunda colocação com Renan Santos, que tem 7,6%. Na pesquisa de julho do mesmo instituto, ele somava 1,6%. Ou seja, o candidato do Avante avançou mais de 6 pontos percentuais, acima de qualquer outro na disputa.

De onde vêm as intenções de voto em Augusto Cury

O ponto de virada para Augusto Cury foi o debate presidencial da Band, que não teve a presença de Lula, de Flávio nem de Zema. Com mais espaço, ele também conseguiu captar seguidores nas redes sociais.

O candidato do Avante ganhou quase 2 milhões de seguidores no Instagram em dois dias. E com a ajuda de influenciadores que começaram a apoiar a candidatura do escritor, ele ultrapassou 10 milhões de seguidores. Nesta segunda-feira, ele soma 10,7 milhões.

A presença mais forte nas redes sociais coincide com um público mais jovem que declarou intenção de voto nele nas pesquisas. Pela Nexus/BTG Pactual, por exemplo, ele tem 22% na faixa de 16 a 24 anos. Na faixa seguinte, de 25 a 40 anos, ele abocanha 16%. No caso do levantamento da AtlasIntel, o grupo de 16 a 24 dá 12,1%, enquanto o público de 25 a 34 entrega para ele 19,8% das intenções de voto.

Para crescer nas pesquisas, Augusto Cury também tirou a preferência de outros candidatos por parte dos entrevistados. Pela Nexus/BTG Pactual, quem mais perdeu com esse avanço foi Flávio Bolsonaro, que caiu 4 pontos percentuais. Por sua vez, Lula oscilou 2 pontos percentuais para baixo, no limite da margem de erro. Na AtlasIntel, o candidato do PL caiu 2,3 pontos percentuais e o petista perdeu 1,6 ponto percentual.

Metodologia das pesquisas citadas

Nexus/BTG Pactual 24/8/2026 : 2.006 entrevistados pelo instituto Nexus de 21 a 23 de agosto de 2026. A pesquisa foi contratada pelo Banco BTG Pactual. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2 pontos percentuais. Registro no TSE nº BR-09028/2026.

: 2.006 entrevistados pelo instituto Nexus de 21 a 23 de agosto de 2026. A pesquisa foi contratada pelo Banco BTG Pactual. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2 pontos percentuais. Registro no TSE nº BR-09028/2026. Nexus/BTG Pactual 31/8/2026 : 2.005 entrevistados pelo instituto Nexus de 28 a 30 de agosto de 2026. A pesquisa foi contratada pelo Banco BTG Pactual. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2 pontos percentuais. Registro no TSE nº BR-08900/2026.

: 2.005 entrevistados pelo instituto Nexus de 28 a 30 de agosto de 2026. A pesquisa foi contratada pelo Banco BTG Pactual. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2 pontos percentuais. Registro no TSE nº BR-08900/2026. AtlasIntel 31/8/2026 : A AtlasIntel ouviu 5.014 pessoas por meio de formulário eletrônico de 25 a 30 de agosto de 2026. A pesquisa foi contratada pelo próprio instituto. A margem de erro é de 1 ponto percentual para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. Registro no TSE nº BR-07972/2026.

: A AtlasIntel ouviu 5.014 pessoas por meio de formulário eletrônico de 25 a 30 de agosto de 2026. A pesquisa foi contratada pelo próprio instituto. A margem de erro é de 1 ponto percentual para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. Registro no TSE nº BR-07972/2026. AtlasIntel 1/7/2026: A AtlasIntel ouviu 4.999 pessoas por meio de formulário eletrônico entre os dias 26 e 30 de junho de 2026. A pesquisa foi contratada pelo próprio instituto. A margem de erro é de 1 ponto percentual para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. Registro no TSE nº BR-04582/2026.