Mais uma pesquisa pra presidente registra crescimento de 3ª via

A nova pesquisa Real Time Big Data, divulgada nesta terça-feira-feira (1º), mostra como está a disputa para presidente da República nas eleições de 2026. Lula (PT) soma 38% das intenções de voto e abre 9 pontos percentuais para Flávio Bolsonaro (PL) no cenário estimulado de primeiro turno com a presença de todos os candidatos registrados, incluindo Pablo Marçal (PRTB).
Nesse mesmo cenário, Augusto Cury (Avante) se consolida como terceira força ao alcançar 10% das intenções de voto.
Já nos cenários simulados de segundo turno, Lula e Flávio Bolsonaro empatam com 44% dos votos cada. Ronaldo Caiado (PSD) fica numericamente à frente do petista, mas há empate dentro da margem de erro, por 45% a 43%.
Lula também empata tecnicamente dentro da margem de erro com Romeu Zema (Novo), por 43% a 40%, e com Pablo Marçal, por 44% a 40%, respectivamente. O petista venceria Renan Santos (Missão), por 44% a 37%.
Pesquisa para presidente da República em 2026
O levantamento apresentou um cenário espontâneo e dois estimulados para a disputa presidencial de 2026, sendo um com e outro sem Pablo Marçal (PRTB).
Lula fica na frente em cenário estimulado com Pablo Marçal
- Lula (PT): 38%
- Flávio Bolsonaro (PL): 29%
- Escritor Augusto Cury (Avante): 10%
- Renan Santos (Missão): 6%
- Ronaldo Caiado (PSD): 4%
- Pablo Marçal (PRTB): 3%
- Zema (Novo): 2%
- Outros: 2%
- Branco/Nulo: 3%
- Não sabe/Não respondeu: 3%
Sem Pablo Marçal, Lula mantém liderança
- Lula (PT): 38%
- Flávio Bolsonaro (PL): 30%
- Escritor Augusto Cury (Avante): 11%
- Renan Santos (Missão): 7%
- Ronaldo Caiado (PSD): 4%
- Romeu Zema (Novo): 2%
- Outros: 2%
- Branco/Nulo: 3%
- Não sabe/Não respondeu: 3%
Lula lidera pesquisa espontânea
- Lula (PT): 35%
- Flávio Bolsonaro (PL): 25%
- Escritor Augusto Cury (Avante): 4%
- Renan Santos (Missão): 4%
- Ronaldo Caiado (PSD): 2%
- Jair Bolsonaro*: 1%
- Pablo Marçal (PRTB): 1%
- Outros: 1%
- Branco/Nulo: 11%
- Não sabe/Não respondeu: 16%
*Jair Bolsonaro está inelegível até 2030 após condenação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação.
Segundo turno para presidente da República
Lula x Flávio Bolsonaro
- Lula (PT): 44%
- Flávio Bolsonaro (PL): 44%
- Branco/Nulo: 9%
- Não sabe/Não respondeu: 3%
Ronaldo Caiado x Lula
- Ronaldo Caiado (PSD): 45%
- Lula (PT): 43%
- Branco/Nulo: 8%
- Não sabe/Não respondeu: 4%
Lula x Romeu Zema
- Lula (PT): 43%
- Romeu Zema (Novo): 40%
- Branco/Nulo: 10%
- Não sabe/Não respondeu: 7%
Lula x Renan Santos
- Lula (PT): 44%
- Renan Santos (Missão): 37%
- Branco/Nulo: 12%
- Não sabe/Não respondeu: 7%
Lula x Pablo Marçal
- Lula (PT): 44%
- Pablo Marçal (PRTB): 40%
- Branco/Nulo: 10%
- Não sabe/Não respondeu: 6%
Potencial de voto dos candidatos
O indicador reúne a soma dos entrevistados que afirmam que votariam com certeza no candidato com aqueles que consideram uma possibilidade de voto.
Lula (PT)
- Votaria com certeza: 30%
- Considero uma possibilidade de voto: 19%
- Conheço e Não votaria: 50%
- Não conheço suficiente para opinar: 1%
Flávio Bolsonaro (PL)
- Votaria com certeza: 20%
- Considero uma possibilidade de voto: 24%
- Conheço e Não votaria: 50%
- Não conheço suficiente para opinar: 6%
Ronaldo Caiado (PSD)
- Votaria com certeza: 2%
- Considero uma possibilidade de voto: 43%
- Conheço e Não votaria: 39%
- Não conheço suficiente para opinar: 16%
Romeu Zema (Novo)
- Votaria com certeza: 1%
- Considero uma possibilidade de voto: 39%
- Conheço e Não votaria: 36%
- Não conheço suficiente para opinar: 24%
Renan Santos (Missão)
- Votaria com certeza: 3%
- Considero uma possibilidade de voto: 33%
- Conheço e Não votaria: 40%
- Não conheço suficiente para opinar: 24%
Pablo Marçal (PRTB)
- Votaria com certeza: 1%
- Considero uma possibilidade de voto: 36%
- Conheço e Não votaria: 48%
- Não conheço suficiente para opinar: 15%
Escritor Augusto Cury (Avante)
- Votaria com certeza: 6%
- Considero uma possibilidade de voto: 41%
- Conheço e Não votaria: 24%
- Não conheço suficiente para opinar: 29%
Clariana Barão (DC)
- Votaria com certeza: 0
- Considero uma possibilidade de voto: 7%
- Conheço e Não votaria: 8%
- Não conheço suficiente para opinar: 85%
Veterinário Wilson Grassi (Democrata)
- Votaria com certeza: 0
- Considero uma possibilidade de voto: 5%
- Conheço e Não votaria: 14%
- Não conheço suficiente para opinar: 81%
Rui Costa Pimenta (PCO)
- Votaria com certeza: 0
- Considero uma possibilidade de voto: 11%
- Conheço e Não votaria: 25%
- Não conheço suficiente para opinar: 64%
Edmilson Costa (PCB)
- Votaria com certeza: 0
- Considero uma possibilidade de voto: 12%
- Conheço e Não votaria: 16%
- Não conheço suficiente para opinar: 72%
Hertz Dias (PSTU)
- Votaria com certeza: 0
- Considero uma possibilidade de voto: 9%
- Conheço e Não votaria: 18%
- Não conheço suficiente para opinar: 73%
Samara (UP)
- Votaria com certeza: 0
- Considero uma possibilidade de voto: 16%
- Conheço e Não votaria: 24%
- Não conheço suficiente para opinar: 60%
Metodologia: A Real Time Big Data entrevistou 2.000 pessoas do dia 27 até 31 de agosto de 2026. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-03490/2026.