Mais uma pesquisa pra presidente registra crescimento de 3ª via

A nova pesquisa Real Time Big Data, divulgada nesta terça-feira-feira (1º), mostra como está a disputa para presidente da República nas eleições de 2026. Lula (PT) soma 38% das intenções de voto e abre 9 pontos percentuais para Flávio Bolsonaro (PL) no cenário estimulado de primeiro turno com a presença de todos os candidatos registrados, incluindo Pablo Marçal (PRTB).

Nesse mesmo cenário, Augusto Cury (Avante) se consolida como terceira força ao alcançar 10% das intenções de voto.

Já nos cenários simulados de segundo turno, Lula e Flávio Bolsonaro empatam com 44% dos votos cada. Ronaldo Caiado (PSD) fica numericamente à frente do petista, mas há empate dentro da margem de erro, por 45% a 43%.

Lula também empata tecnicamente dentro da margem de erro com Romeu Zema (Novo), por 43% a 40%, e com Pablo Marçal, por 44% a 40%, respectivamente. O petista venceria Renan Santos (Missão), por 44% a 37%.

Pesquisa para presidente da República em 2026

O levantamento apresentou um cenário espontâneo e dois estimulados para a disputa presidencial de 2026, sendo um com e outro sem Pablo Marçal (PRTB).

Lula fica na frente em cenário estimulado com Pablo Marçal

Lula (PT): 38%

Flávio Bolsonaro (PL): 29%

Escritor Augusto Cury (Avante): 10%

Renan Santos (Missão): 6%

Ronaldo Caiado (PSD): 4%

Pablo Marçal (PRTB): 3%

Zema (Novo): 2%

Outros: 2%

Branco/Nulo: 3%

Não sabe/Não respondeu: 3%

Sem Pablo Marçal, Lula mantém liderança

Lula (PT): 38%

Flávio Bolsonaro (PL): 30%

Escritor Augusto Cury (Avante): 11%

Renan Santos (Missão): 7%

Ronaldo Caiado (PSD): 4%

Romeu Zema (Novo): 2%

Outros: 2%

Branco/Nulo: 3%

Não sabe/Não respondeu: 3%

Lula lidera pesquisa espontânea

Lula (PT): 35%

Flávio Bolsonaro (PL): 25%

Escritor Augusto Cury (Avante): 4%

Renan Santos (Missão): 4%

Ronaldo Caiado (PSD): 2%

Jair Bolsonaro*: 1%

Pablo Marçal (PRTB): 1%

Outros: 1%

Branco/Nulo: 11%

Não sabe/Não respondeu: 16%

*Jair Bolsonaro está inelegível até 2030 após condenação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação.

Segundo turno para presidente da República

Lula x Flávio Bolsonaro

Lula (PT): 44%

Flávio Bolsonaro (PL): 44%

Branco/Nulo: 9%

Não sabe/Não respondeu: 3%

Ronaldo Caiado x Lula

Ronaldo Caiado (PSD): 45%

Lula (PT): 43%

Branco/Nulo: 8%

Não sabe/Não respondeu: 4%

Lula x Romeu Zema

Lula (PT): 43%

Romeu Zema (Novo): 40%

Branco/Nulo: 10%

Não sabe/Não respondeu: 7%

Lula x Renan Santos

Lula (PT): 44%

Renan Santos (Missão): 37%

Branco/Nulo: 12%

Não sabe/Não respondeu: 7%

Lula x Pablo Marçal

Lula (PT): 44%

Pablo Marçal (PRTB): 40%

Branco/Nulo: 10%

Não sabe/Não respondeu: 6%

Potencial de voto dos candidatos

O indicador reúne a soma dos entrevistados que afirmam que votariam com certeza no candidato com aqueles que consideram uma possibilidade de voto.

Lula (PT)

Votaria com certeza: 30%

Considero uma possibilidade de voto: 19%

Conheço e Não votaria: 50%

Não conheço suficiente para opinar: 1%

Flávio Bolsonaro (PL)

Votaria com certeza: 20%

Considero uma possibilidade de voto: 24%

Conheço e Não votaria: 50%

Não conheço suficiente para opinar: 6%

Ronaldo Caiado (PSD)

Votaria com certeza: 2%

Considero uma possibilidade de voto: 43%

Conheço e Não votaria: 39%

Não conheço suficiente para opinar: 16%

Romeu Zema (Novo)

Votaria com certeza: 1%

Considero uma possibilidade de voto: 39%

Conheço e Não votaria: 36%

Não conheço suficiente para opinar: 24%

Renan Santos (Missão)

Votaria com certeza: 3%

Considero uma possibilidade de voto: 33%

Conheço e Não votaria: 40%

Não conheço suficiente para opinar: 24%

Pablo Marçal (PRTB)

Votaria com certeza: 1%

Considero uma possibilidade de voto: 36%

Conheço e Não votaria: 48%

Não conheço suficiente para opinar: 15%

Escritor Augusto Cury (Avante)

Votaria com certeza: 6%

Considero uma possibilidade de voto: 41%

Conheço e Não votaria: 24%

Não conheço suficiente para opinar: 29%

Clariana Barão (DC)

Votaria com certeza: 0

Considero uma possibilidade de voto: 7%

Conheço e Não votaria: 8%

Não conheço suficiente para opinar: 85%

Veterinário Wilson Grassi (Democrata)

Votaria com certeza: 0

Considero uma possibilidade de voto: 5%

Conheço e Não votaria: 14%

Não conheço suficiente para opinar: 81%

Rui Costa Pimenta (PCO)

Votaria com certeza: 0

Considero uma possibilidade de voto: 11%

Conheço e Não votaria: 25%

Não conheço suficiente para opinar: 64%

Edmilson Costa (PCB)

Votaria com certeza: 0

Considero uma possibilidade de voto: 12%

Conheço e Não votaria: 16%

Não conheço suficiente para opinar: 72%

Hertz Dias (PSTU)

Votaria com certeza: 0

Considero uma possibilidade de voto: 9%

Conheço e Não votaria: 18%

Não conheço suficiente para opinar: 73%

Samara (UP)

Votaria com certeza: 0

Considero uma possibilidade de voto: 16%

Conheço e Não votaria: 24%

Não conheço suficiente para opinar: 60%

Metodologia: A Real Time Big Data entrevistou 2.000 pessoas do dia 27 até 31 de agosto de 2026. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-03490/2026.