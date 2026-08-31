Nova pesquisa pra presidente tem salto gigante de um dos candidatos

O instituto Nexus, em parceria com o Banco BTG Pactual, divulgou nesta segunda-feira (31) uma nova pesquisa com as intenções de voto para presidente da República nas eleições 2026. Na pesquisa espontânea, quando o eleitor responde em quem vai votar sem receber uma prévia com os nomes de todos os concorrentes, Lula (PT) alcança 37%, contra 30% de Flávio Bolsonaro (PL).

O levantamento conduzido pela Nexus/BTG também fez dois cenários estimulados, informando o entrevistado sobre o nome dos candidatos na disputa: um dos cenários com a presença de Pablo Marçal (PRTB) e outro sem o nome dele.

Embora Marçal tenha derrubado na última semana, junto ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), uma das condenações contra ele, o candidato continua inelegível por outras condenações que ainda dependem de análise do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Nos dois cenários estimulados, a margem entre Lula e Flávio é de seis pontos percentuais: no primeiro, o presidente petista tem 39% e o candidato do PL 33%; no segundo, a disputa fica em 37% a 31%.

Em uma semana, o Escritor Augusto Cury (Avante) passou de 2% nas intenções de voto para 11%, na comparação com o levantamento anterior do mesmo instituto de pesquisa.

Na sondagem para um eventual segundo turno, Lula está tecnicamente empatado com Flávio Bolsonaro, 46% a 45%, e com Ronaldo Caiado (PSD), 45% a 44%, dentro da margem de erro de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.

Em um confronto direto contra Romeu Zema (Novo), Lula venceria por 46% a 41%. O candidato à reeleição também venceria Renan Santos (Missão) no segundo turno, por 47% a 38%.

A pesquisa Nexus/BTG também perguntou em qual candidato o eleitor não votaria de jeito nenhum: Lula ficou com 49% da rejeição e Flávio Bolsonaro com 50%.

Pesquisa Nexus/BTG Pactual para presidente da República em 2026

O instituto Nexus fez pesquisa espontânea (quando os nomes não são apresentados) e dois cenários estimulados (quando são mostrados os nomes).

Lula abre vantagem para Flávio Bolsonaro em pesquisa espontânea

Lula (PT): 37%

Flávio Bolsonaro (PL): 30%

Escritor Augusto Cury (Avante): 8%

Renan Santos (Missão): 2%

Ronaldo Caiado (PSD): 2%

Zema (Novo): 1%

Outros: 2%

Nenhum/Branco/Nulo: 6%

Não sabe/Não respondeu: 13%

Lula lidera 1º cenário estimulado da pesquisa Nexus/BTG, sem Pablo Marçal

Lula (PT): 39%

Flávio Bolsonaro (PL): 33%

Escritor Augusto Cury (Avante): 11%

Ronaldo Caiado (PSD): 5%

Renan Santos (Missão): 3%

Zema (Novo): 1%

Samara (UP): 1%

Nenhum/Branco/Nulo: 3%

Não sabe/Não respondeu: 3%

Os candidatos Rui Costa Pimenta (PCO), Hertz Dias (PSTU), Edmilson Costa (PCB), Veterinário Wilson Grassi (Democrata) e Clariana Barão (DC) não pontuaram.

No cenário com Pablo Marçal, Lula mantém vantagem sobre Flávio

Lula (PT): 37%

Flávio Bolsonaro (PL): 31%

Escritor Augusto Cury (Avante): 11%

Ronaldo Caiado (PSD): 6%

Pablo Marçal (PRTB): 3%

Renan Santos (Missão): 3%

Zema (Novo): 2%

Samara (UP): 1%

Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 1%

Nenhum/Branco/Nulo: 3%

Não sabe/Não respondeu: 2%

Os candidatos Rui Costa Pimenta (PCO), Clariana Barão (DC), Hertz Dias (PSTU) e Edmilson Costa (PCB) não pontuaram.

Segundo turno para presidente pelo Nexus/BTG Pactual

Foram simulados quatro cenários de segundo turno, todos com a presença de Lula.

Lula x Flávio Bolsonaro

Lula (PT): 46%

Flávio Bolsonaro (PL): 45%

Nenhum/Branco/Nulo: 8%

Não sabe/Não respondeu: 1%

Lula x Ronaldo Caiado

Lula (PT): 45%

Ronaldo Caiado (PSD): 44%

Nenhum/Branco/Nulo: 10%

Não sabe/Não respondeu: 1%

Lula x Zema

Lula (PT): 46%

Zema (Novo): 41%

Nenhum/Branco/Nulo: 12%

Não sabe/Não respondeu: 1%

Lula x Renan Santos

Lula (PT): 47%

Renan Santos (Missão): 38%

Nenhum/Branco/Nulo: 14%

Não sabe/Não respondeu: 1%

Metodologia: 2.005 entrevistados pelo instituto Nexus de 28 a 30 de agosto de 2026. A pesquisa foi contratada pelo Banco BTG Pactual. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2 pontos percentuais. Registro no TSE nº BR-08900/2026.