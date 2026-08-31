Nova pesquisa pra presidente tem salto gigante de um dos candidatos

O instituto Nexus, em parceria com o Banco BTG Pactual, divulgou nesta segunda-feira (31) uma nova pesquisa com as intenções de voto para presidente da República nas eleições 2026. Na pesquisa espontânea, quando o eleitor responde em quem vai votar sem receber uma prévia com os nomes de todos os concorrentes, Lula (PT) alcança 37%, contra 30% de Flávio Bolsonaro (PL).
O levantamento conduzido pela Nexus/BTG também fez dois cenários estimulados, informando o entrevistado sobre o nome dos candidatos na disputa: um dos cenários com a presença de Pablo Marçal (PRTB) e outro sem o nome dele.
Embora Marçal tenha derrubado na última semana, junto ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), uma das condenações contra ele, o candidato continua inelegível por outras condenações que ainda dependem de análise do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Nos dois cenários estimulados, a margem entre Lula e Flávio é de seis pontos percentuais: no primeiro, o presidente petista tem 39% e o candidato do PL 33%; no segundo, a disputa fica em 37% a 31%.
Em uma semana, o Escritor Augusto Cury (Avante) passou de 2% nas intenções de voto para 11%, na comparação com o levantamento anterior do mesmo instituto de pesquisa.
Na sondagem para um eventual segundo turno, Lula está tecnicamente empatado com Flávio Bolsonaro, 46% a 45%, e com Ronaldo Caiado (PSD), 45% a 44%, dentro da margem de erro de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.
Em um confronto direto contra Romeu Zema (Novo), Lula venceria por 46% a 41%. O candidato à reeleição também venceria Renan Santos (Missão) no segundo turno, por 47% a 38%.
A pesquisa Nexus/BTG também perguntou em qual candidato o eleitor não votaria de jeito nenhum: Lula ficou com 49% da rejeição e Flávio Bolsonaro com 50%.
Pesquisa Nexus/BTG Pactual para presidente da República em 2026
O instituto Nexus fez pesquisa espontânea (quando os nomes não são apresentados) e dois cenários estimulados (quando são mostrados os nomes).
Lula abre vantagem para Flávio Bolsonaro em pesquisa espontânea
- Lula (PT): 37%
- Flávio Bolsonaro (PL): 30%
- Escritor Augusto Cury (Avante): 8%
- Renan Santos (Missão): 2%
- Ronaldo Caiado (PSD): 2%
- Zema (Novo): 1%
- Outros: 2%
- Nenhum/Branco/Nulo: 6%
- Não sabe/Não respondeu: 13%
Lula lidera 1º cenário estimulado da pesquisa Nexus/BTG, sem Pablo Marçal
- Lula (PT): 39%
- Flávio Bolsonaro (PL): 33%
- Escritor Augusto Cury (Avante): 11%
- Ronaldo Caiado (PSD): 5%
- Renan Santos (Missão): 3%
- Zema (Novo): 1%
- Samara (UP): 1%
- Nenhum/Branco/Nulo: 3%
- Não sabe/Não respondeu: 3%
Os candidatos Rui Costa Pimenta (PCO), Hertz Dias (PSTU), Edmilson Costa (PCB), Veterinário Wilson Grassi (Democrata) e Clariana Barão (DC) não pontuaram.
No cenário com Pablo Marçal, Lula mantém vantagem sobre Flávio
- Lula (PT): 37%
- Flávio Bolsonaro (PL): 31%
- Escritor Augusto Cury (Avante): 11%
- Ronaldo Caiado (PSD): 6%
- Pablo Marçal (PRTB): 3%
- Renan Santos (Missão): 3%
- Zema (Novo): 2%
- Samara (UP): 1%
- Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 1%
- Nenhum/Branco/Nulo: 3%
- Não sabe/Não respondeu: 2%
Os candidatos Rui Costa Pimenta (PCO), Clariana Barão (DC), Hertz Dias (PSTU) e Edmilson Costa (PCB) não pontuaram.
Segundo turno para presidente pelo Nexus/BTG Pactual
Foram simulados quatro cenários de segundo turno, todos com a presença de Lula.
Lula x Flávio Bolsonaro
- Lula (PT): 46%
- Flávio Bolsonaro (PL): 45%
- Nenhum/Branco/Nulo: 8%
- Não sabe/Não respondeu: 1%
Lula x Ronaldo Caiado
- Lula (PT): 45%
- Ronaldo Caiado (PSD): 44%
- Nenhum/Branco/Nulo: 10%
- Não sabe/Não respondeu: 1%
Lula x Zema
- Lula (PT): 46%
- Zema (Novo): 41%
- Nenhum/Branco/Nulo: 12%
- Não sabe/Não respondeu: 1%
Lula x Renan Santos
- Lula (PT): 47%
- Renan Santos (Missão): 38%
- Nenhum/Branco/Nulo: 14%
- Não sabe/Não respondeu: 1%
Metodologia: 2.005 entrevistados pelo instituto Nexus de 28 a 30 de agosto de 2026. A pesquisa foi contratada pelo Banco BTG Pactual. Nível de confiança: 95%. Margem de erro: 2 pontos percentuais. Registro no TSE nº BR-08900/2026.