Lula abre dez pontos de vantagem em nova pesquisa, que traz surpresa

A nova pesquisa AtlasIntel para presidente República nas eleições 2026 foi divulgada nesta segunda-feira (31). O instituto mostra que Lula (PT) lidera o cenário estimulado de primeiro turno com 43,4% das intenções de voto. Ele abre quase 10 pontos percentuais para Flávio Bolsonaro (PL), que soma 33,7%.

Nas simulações de segundo turno, Lula venceria todos os oponentes testados na pesquisa: Flávio, Ronaldo Caiado (PSD), Romeu Zema (Novo) e Renan Santos (Missão).

A AtlasIntel também simulou um cenário de segundo turno entre Lula e Jair Bolsonaro, que está inelegível até 2030. O petista venceria o embate direto com o ex-presidente.

Pesquisa para presidente da República em 2026

O levantamento apresentou um cenário estimulado (quando os nomes são apresentados para escolha do eleitor) de primeiro turno para a disputa presidencial.

Lula abre quase 10 pontos percentuais para Flávio Bolsonaro no cenário estimulado

Lula (PT): 43,4%

Flávio Bolsonaro (PL): 33,7%

Escritor Augusto Cury (Avante): 7,8%

Renan Santos (Missão): 7,6%

Ronaldo Caiado (PSD): 3,3%

Pablo Marçal (PRTB): 1,9%

Zema (Novo): 1,0%

Samara (UP): 0,9%

Rui Costa Pimenta (PCO): 0,1%

Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 0,1%

Branco/Nulo: 0,1%

Não sabe: 0,2%

Pesquisa para segundo turno para presidente

Foram simulados cinco cenários de segundo turno, todos com a presença de Lula.

Lula x Flávio Bolsonaro

Lula (PT): 47,1%

Flávio Bolsonaro (PL): 42,6%

Branco/Nulo/Não sabe: 10,3%

Lula x Ronaldo Caiado

Lula (PT): 46,6%

Ronaldo Caiado (PSD): 41%

Branco/Nulo/Não sabe: 12,3%

Lula x Zema

Lula (PT): 47%

Zema (Novo): 40,7%

Branco/Nulo/Não sabe: 12,3%

Lula x Renan Santos

Lula (PT): 47,5%

Renan Santos (Missão): 26%

Branco/Nulo/Não sabe: 26,6%

Lula x Jair Bolsonaro

Lula (PT): 46,8%

Jair Bolsonaro (PL)*: 44,1%

Branco/Nulo/Não sabe: 9,1%

*Jair Bolsonaro está inelegível até 2030 após condenação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação.

Metodologia: A AtlasIntel ouviu 5.014 pessoas por meio de formulário eletrônico de 25 a 30 de agosto de 2026. A pesquisa foi contratada pelo próprio instituto. A margem de erro é de 1 ponto percentual para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. Registro no TSE nº BR-07972/2026.