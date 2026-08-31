Lula abre dez pontos de vantagem em nova pesquisa, que traz surpresa

A nova pesquisa AtlasIntel para presidente República nas eleições 2026 foi divulgada nesta segunda-feira (31). O instituto mostra que Lula (PT) lidera o cenário estimulado de primeiro turno com 43,4% das intenções de voto. Ele abre quase 10 pontos percentuais para Flávio Bolsonaro (PL), que soma 33,7%.
Nas simulações de segundo turno, Lula venceria todos os oponentes testados na pesquisa: Flávio, Ronaldo Caiado (PSD), Romeu Zema (Novo) e Renan Santos (Missão).
A AtlasIntel também simulou um cenário de segundo turno entre Lula e Jair Bolsonaro, que está inelegível até 2030. O petista venceria o embate direto com o ex-presidente.
Pesquisa para presidente da República em 2026
O levantamento apresentou um cenário estimulado (quando os nomes são apresentados para escolha do eleitor) de primeiro turno para a disputa presidencial.
Lula abre quase 10 pontos percentuais para Flávio Bolsonaro no cenário estimulado
- Lula (PT): 43,4%
- Flávio Bolsonaro (PL): 33,7%
- Escritor Augusto Cury (Avante): 7,8%
- Renan Santos (Missão): 7,6%
- Ronaldo Caiado (PSD): 3,3%
- Pablo Marçal (PRTB): 1,9%
- Zema (Novo): 1,0%
- Samara (UP): 0,9%
- Rui Costa Pimenta (PCO): 0,1%
- Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 0,1%
- Branco/Nulo: 0,1%
- Não sabe: 0,2%
Pesquisa para segundo turno para presidente
Foram simulados cinco cenários de segundo turno, todos com a presença de Lula.
Lula x Flávio Bolsonaro
- Lula (PT): 47,1%
- Flávio Bolsonaro (PL): 42,6%
- Branco/Nulo/Não sabe: 10,3%
Lula x Ronaldo Caiado
- Lula (PT): 46,6%
- Ronaldo Caiado (PSD): 41%
- Branco/Nulo/Não sabe: 12,3%
Lula x Zema
- Lula (PT): 47%
- Zema (Novo): 40,7%
- Branco/Nulo/Não sabe: 12,3%
Lula x Renan Santos
- Lula (PT): 47,5%
- Renan Santos (Missão): 26%
- Branco/Nulo/Não sabe: 26,6%
Lula x Jair Bolsonaro
- Lula (PT): 46,8%
- Jair Bolsonaro (PL)*: 44,1%
- Branco/Nulo/Não sabe: 9,1%
*Jair Bolsonaro está inelegível até 2030 após condenação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação.
Metodologia: A AtlasIntel ouviu 5.014 pessoas por meio de formulário eletrônico de 25 a 30 de agosto de 2026. A pesquisa foi contratada pelo próprio instituto. A margem de erro é de 1 ponto percentual para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. Registro no TSE nº BR-07972/2026.