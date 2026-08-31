Receita libera R$ 1,24 bilhão em restituição do IR para 521 mil contribuintes

A Receita Federal libera nesta segunda-feira (31) R$ 1,24 bilhão em restituições do Imposto de Renda para 521.935 contribuintes. O pagamento corresponde ao quarto e último lote de 2026 e inclui também restituições residuais de anos anteriores.

As informações são da Agência Brasil.

Do total, R$ 704,12 milhões serão destinados a contribuintes com prioridade legal no reembolso. O dinheiro será depositado na conta ou na chave Pix do tipo CPF informada na declaração.

A consulta está disponível desde o dia 24 no site da Receita Federal. O contribuinte deve acessar a opção Meu Imposto de Renda e clicar em Consultar a Restituição. A verificação também pode ser feita pelo aplicativo da Receita para celulares e tablets.

Quem recebe neste lote

O grupo de 338.912 contribuintes que usaram a declaração pré-preenchida e optaram por receber via Pix representa a maior fatia. Outros 86.873 beneficiados têm entre 60 e 79 anos. Há ainda 43.502 contribuintes sem prioridade legal.

Recebem também 26.769 pessoas cuja maior fonte de renda é o magistério, 16.850 contribuintes acima de 80 anos e 9.029 com deficiência física ou mental ou doença grave.

Mudança no calendário

A Receita reduziu de cinco para quatro o número de lotes regulares de restituições neste ano. Os pagamentos ocorreram no fim de maio, junho, julho e agosto.

Os dois primeiros lotes representaram 80% das restituições previstas, tanto em valores quanto em número de contribuintes. A concentração dos pagamentos foi possível pela modernização e automação do processamento das declarações.

Como resgatar valores não depositados

Se a restituição não for depositada na conta informada, os valores ficam disponíveis por até um ano no Banco do Brasil. O contribuinte pode agendar o crédito em qualquer conta em seu nome pelo Portal BB ou pelos telefones 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (deficientes auditivos).

Após um ano sem resgate, é necessário solicitar o valor no Portal e-CAC. O cidadão deve acessar o menu Declarações e Demonstrativos, clicar em Meu Imposto de Renda e depois em Solicitar restituição não resgatada na rede bancária.