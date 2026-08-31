O que fazer em Curitiba? Semana tem orquestra, Rock e campeonato de Mortal Kombat

Curitiba oferece programação variada entre os dias 31 de março e 6 de abril, com shows de piano rock na Ópera de Arame, apresentação da Orquestra Sinfônica, espetáculo de stand-up com Ítalo Sena, campeonato de Mortal Kombat com feira geek no Centro Histórico e festival de inovação maker no Campo Comprido. A agenda cultural reúne opções gratuitas e pagas para diferentes públicos, com destaque para música, entretenimento e tecnologia.

Shows e música

Glaucio Cristelo interpreta clássicos do rock em show na Ópera de Arame

O pianista e cantor Glaucio Cristelo apresenta releituras e arranjos exclusivos de clássicos do rock mundial. O repertório reúne sucessos de bandas como Queen, U2, Bon Jovi, Coldplay, Linkin Park e Guns N’ Roses.

Data e horário: Sexta-feira, 4 de setembro, às 21h.

Sexta-feira, 4 de setembro, às 21h. Local: Ópera de Arame – Rua João Gava, 920, Abranches.

Ópera de Arame – Rua João Gava, 920, Abranches. Ingressos: À venda em plataformas oficiais

Orquestra Sinfônica de Curitiba apresenta concerto “Sing Praise” no Bacacheri

Sob regência do Maestro Márcio Rodrigues, a Orquestra Sinfônica de Curitiba une a música orquestral a arranjos de sucessos da música cristã contemporânea no espetáculo “Sing Praise – Tribute to the Lord”.

Data e horário: Quarta-feira, 2 de setembro, às 20h.

Quarta-feira, 2 de setembro, às 20h. Local: Auditório Principal da Igreja Batista do Bacacheri – Rua Amazonas de Souza Azevedo, 134, Bacacheri. Mais informações aqui.

Apresentações solo e humour

Ítalo Sena apresenta espetáculo de stand-up no Teatro UP Experience O comediante Ítalo Sena traz a Curitiba o “Show de Ítalo”. Conhecido pelas pegadinhas e pelo improviso, o artista reúne piadas de observação e interação com a plateia.

Data e horário: Quinta-feira, 3 de setembro, às 21h (abertura dos portões às 20h).

Quinta-feira, 3 de setembro, às 21h (abertura dos portões às 20h). Local: Teatro UP Experience (TUX) – Rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300, Campo Comprido.

Teatro UP Experience (TUX) – Rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300, Campo Comprido. Ingressos: À venda no site DiskIngressos, com valores a partir de R$ 56,50.

À venda no site DiskIngressos, com valores a partir de R$ 56,50. Classificação: 14 anos.

Tecnologia, ciência e eventos

Feira Geek’n’roll reúne mais de 20 expositores e campeonato de Mortal Kombat no Barão Hall

A primeira edição da Feira Geek’n’roll traz produtos do universo nerd, papelaria, roupas, colecionáveis e espaço gastronômico ao Centro Histórico. A partir das 14h, o local recebe um campeonato de Mortal Kombat 11 disputado em Nintendo Switch, no formato mata-mata, com premiações em dinheiro e troféus para os três primeiros colocados.

Data e horário: Domingo, 6 de setembro de 2026. Feira das 10h às 18h; campeonato a partir das 14h.

Domingo, 6 de setembro de 2026. Feira das 10h às 18h; campeonato a partir das 14h. Local: Barão Hall – Rua Dr. Claudino dos Santos, 70, São Francisco.

Barão Hall – Rua Dr. Claudino dos Santos, 70, São Francisco. Ingressos: Entrada gratuita para a feira. A inscrição para o campeonato de Mortal Kombat 11 custa R$ 30 por participante e deve ser feita antecipadamente de forma on-line pelo site Ingresul. Inscrições aqui.

Maker Faire Curitiba 2026 promove festival de inovação no Campo Comprido

O festival voltado à cultura maker (Faça Você Mesmo) reúne inventores e artistas em uma programação com oficinas práticas, exposições interativas, robótica, impressão 3D e sustentabilidade.

Data e horário: Sábado, 5 de setembro, a partir das 10h.

Sábado, 5 de setembro, a partir das 10h. Local: Teatro UP Experience – Rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300, Campo Comprido.