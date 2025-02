Sports bar de Curitiba tem visão privilegiada de estádio da Copa

Um dos mais belos e modernos estádios brasileiros no “padrão Fifa” ganhou uma novidade que vai muito além dos dias de jogos! Palco curitibano da Copa do Mundo de 2014, a Ligga Arena é a casa da Choperia Arena Brahma e Restaurante, que chega como um novo ponto de encontro na capital paranaense para os apaixonados por futebol, gastronomia e bons drinks.



Mais do que um bar temático para os dias de jogos do Clube Athletico Paranaense, o espaço convida o público a aproveitar o ambiente diariamente, com happy hour, jantar e música ao vivo.



Localizada no andar do setor VIP do estádio, a casa oferece uma vista panorâmica privilegiada de todo o campo, decoração temática e espaços instagramáveis, como as poltronas inspiradas nas cadeiras dos jogadores à beira do gramado.

“Este bar era um sonho antigo do clube e foi pensado para ser um local de encontro para torcedores e fãs do esporte em geral, independentemente do calendário de jogos”, afirma o chef Leandro Aaron Fernandes, responsável pela gerência e curadoria do cardápio.

Gastronomia e drinks temáticos

Com capacidade para 280 pessoas, a Choperia Arena Brahma e Restaurante aposta em um cardápio variado preparado pelo chef Murilo Martins, e uma carta de bebidas especial sob comando do bartender Daniel Krause. São 61 opções entre entradas, porções, pratos individuais e para compartilhar, lanches e sobremesas.



Entre os principais pratos, estão sabores dignos das melhores e mais premiadas steakhouses brasileiras, como o Bife de Ancho com farofa, chimichurri e pão crocante; o T-Bone para duas pessoas com bife de chorizo e mignon, Alcatra e Picanha, entre tantos outros. Há, ainda, opções de lanches, espetinhos especiais e porções em combos para compartilhar, com Tilápia, Buffalo Wings, Alcatra, etc.

Para acompanhar, o bar da Choperia Arena Brahma e Restaurante oferece drinks autorais inspirados no Furacão, como o “Furacão Eu Sou”, uma combinação de vodca de grapefruit, Aperol e espumante brut. Outra criação exclusiva é o “Sudamerica”, que leva pisco, xarope de flor de sabugueiro, abacaxi, limão, angostura e albumina.



Além disso, o público pode aproveitar chopes Brahma Claro e Black, Patagônia Lager e IPA, além de cervejas como Budweiser, Corona, Spaten e Stella Artois.



Durante o happy hour, de terça a sexta, das 17h30 às 19h30, há um cardápio especial promocional (exceto feriados e dias de jogos e eventos) de bebidas e comidas.



E a partir do mês de fevereiro, a Choperia Arena Brahma e Restaurante abre suas portas para almoço aos finais de semana, aos sábados com Buffet de Feijoada e aos domingos com cortes variados de carnes com acompanhamentos deliciosos.

Música ao vivo

A programação musical da casa acontece de quinta a domingo, quando o espaço recebe artistas ao vivo, com repertórios variados. Aos sábados atende no almoço e jantar das 11h45 ás 23h30 e aos domingos, a casa abre para o almoço, com atendimento das 11h45 ás 17h30, exceto em dias de jogos.

Com telões estrategicamente distribuídos, os visitantes podem assistir a transmissões esportivas de qualquer ponto do salão. Além disso, a casa oferece estacionamento gratuito nos dias de funcionamento sem jogo em casa, incluindo vagas exclusivas para carros eficientes.



A Choperia Arena Brahma e Restaurante é aberta ao público em geral com entrada e estacionamento grátis pela Rua Brasílio Itiberê, 3304, Água Verde. Se estiver a pé ou de aplicativo, o acesso também pode ser feito pela Rua Buenos Aires, 1270, porta lateral no fim das escadas, em direção à recepção central da Ligga Arena.



Em dias de jogos na Arena, o funcionamento segue o esquema do estádio, e informações detalhadas podem ser consultadas no Instagram.