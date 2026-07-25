Nova casa de shows inaugura em Curitiba com atração internacional

Curitiba ganhou um novo espaço dedicado a shows e eventos. A Fun Stage foi inaugurada nesta sexta-feira (24), no Batel, com um evento para convidados, tendo como primeira atração oficial o cantor sueco-americano Eagle-Eye Cherry, conhecido pelo hit “Save Tonight”.

Localizada na Rua Bispo Dom José, a casa de espetáculos tem capacidade para receber até 1,8 mil pessoas. O espaço foi projetado para abrigar shows nacionais e internacionais, apresentações de humor, eventos corporativos, formaturas, casamentos e outros formatos de entretenimento.

A abertura oficial para o público acontece na próxima terça-feira (28), com o show de Eagle-Eye Cherry, às 22h. A apresentação, que estava prevista para ocorrer na Live Curitiba, foi transferida para o novo local. Os ingressos adquiridos anteriormente continuam válidos.

O complexo também conta com o FunSky, um rooftop voltado à gastronomia, coquetelaria e encontros ao ar livre. Quando estiver em pleno funcionamento, o empreendimento terá ainda um restaurante italiano, ampliando a capacidade total para cerca de 2 mil pessoas.

O projeto arquitetônico é assinado por André Henning e reúne palco, mezanino, bares e um grande painel de LED. A casa também aposta em recursos acústicos e iluminação cênica para valorizar as apresentações.

A Fun Stage fica na Rua Bispo Dom José, 2.258, no Batel. Na abertura oficial, no dia 28, a casa abre as portas às 19h e o show começa às 22h. Os ingressos custam a partir de R$ 167 (mais taxas).

A Fun Stage Curitiba, nova casa de shows, inaugura no Batel com show do Eagle-Eye Cherry. (Crédito: Divulgação)