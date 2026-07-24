O que fazer no fim de semana em Curitiba? Nazareth, música clássica e evento especiais

Quem procura programação para aproveitar o fim de semana em Curitiba terá opções para todos os gostos entre sábado (25) e domingo (26). O principal destaque é a apresentação da lendária banda escocesa Nazareth, que desembarca na capital com a turnê “Brazil Hits Tour 2026”, trazendo clássicos do hard rock como Love Hurts, Hair of the Dog, Dream On e Razamanaz.
Além do rock internacional, a agenda reúne concertos de tango e música clássica, apresentações de indie e punk rock, música eletrônica, teatro, festivais culturais e uma feira voltada ao setor de eventos.
Nazareth traz clássicos do hard rock para Curitiba
Com mais de cinco décadas de carreira, o Nazareth sobe ao palco do Tork n’ Roll, no Rebouças, na noite de sábado. A abertura ficará por conta da banda curitibana PHORNAX.
- Quando: sábado (25), às 20h
- Onde: Tork n’ Roll (Av. Marechal Floriano Peixoto, 1695 – Rebouças)
- Classificação: 18 anos
Música para todos os estilos
A programação musical do fim de semana também inclui atrações para quem prefere tango, música clássica, eletrônica e bandas independentes.
No sábado, o Ladies Ensemble apresenta o concerto “Clássicos do Tango e Piazzolla”, no Auditório Regina Casillo, homenageando o compositor argentino Astor Piazzolla. Os ingressos custam R$ 15 (meia) e R$ 30 (inteira).
Outra opção é o espetáculo Candlelight, que leva ao Teatro da FEP uma apresentação à luz de velas com “As Quatro Estações”, de Vivaldi.
Ainda no sábado, a banda catarinense Exclusive Os Cabides apresenta a turnê do EP Feliz e triste ao mesmo tempo no Basement Cultural, acompanhada pelos grupos CACO/CONCHA, Tangolo Mangos e Carmino.
Quem prefere música eletrônica poderá conferir a apresentação da DJ e produtora americana Honey Dijon, na Ópera de Arame, a partir das 22h.
Já no domingo, a programação continua com o concerto “Música Brasileira em Concerto”, reunindo a Orquestra Cordas do Iguaçu e a cantora Julie Wein no Teatro Guaíra. O cantor Guilé leva seu repertório autoral ao Teatro Paiol, enquanto a banda Magaivers faz show acústico no Lado B.
Teatro, cultura e festivais
O humor também marca presença no fim de semana com a comédia “Dete Pexera – Turnê Viajada”, em cartaz no Teatro Regina Vogue.
A Casa Kaju recebe a mostra multicultural Pauta Aberta, reunindo apresentações de teatro, poesia, dança e música, enquanto o Memorial de Curitiba sedia a primeira edição do Festival de Corais Sacros.
Feira de festas reúne mais de 70 expositores
Quem está organizando casamento, festa de 15 anos ou outras comemorações pode visitar a 3ª Party Fair, realizada no Energia da Mata Eventos, no Umbará.
A feira reúne mais de 70 expositores com novidades para o setor de eventos, incluindo fornecedores, atrações gastronômicas e lançamentos como o Bolo Gelatto.
O evento acontece no sábado e domingo, das 13h às 20h. Os ingressos custam R$ 20 por dia ou R$ 30 para os dois dias.
Outras atrações do fim de semana
Entre as opções para completar a agenda estão:
- Resgate, no Hard Rock Cafe, com repertório dos principais sucessos da banda;
- programação ao ar livre no Parque Jaime Lerner, com atividades voltadas às famílias e intervenções musicais;
- almoço com música ao vivo de Mr Gomes Acústico, no Alabama Ranch, em Santa Felicidade;
- noites temáticas de rock no Belvedere, com especiais dedicados ao pop punk, heavy metal e bandas como Sabaton, In Flames e Nightwish;
- festa à fantasia da Sociedade Thalia, com repertório de sucessos das décadas de 1970, 1980 e 1990.