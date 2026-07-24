O que fazer no fim de semana em Curitiba? Nazareth, música clássica e evento especiais

Quem procura programação para aproveitar o fim de semana em Curitiba terá opções para todos os gostos entre sábado (25) e domingo (26). O principal destaque é a apresentação da lendária banda escocesa Nazareth, que desembarca na capital com a turnê “Brazil Hits Tour 2026”, trazendo clássicos do hard rock como Love Hurts, Hair of the Dog, Dream On e Razamanaz.

Além do rock internacional, a agenda reúne concertos de tango e música clássica, apresentações de indie e punk rock, música eletrônica, teatro, festivais culturais e uma feira voltada ao setor de eventos.

Nazareth traz clássicos do hard rock para Curitiba

Com mais de cinco décadas de carreira, o Nazareth sobe ao palco do Tork n’ Roll, no Rebouças, na noite de sábado. A abertura ficará por conta da banda curitibana PHORNAX.

Quando: sábado (25), às 20h

sábado (25), às 20h Onde: Tork n’ Roll (Av. Marechal Floriano Peixoto, 1695 – Rebouças)

Tork n’ Roll (Av. Marechal Floriano Peixoto, 1695 – Rebouças) Classificação: 18 anos

Música para todos os estilos

A programação musical do fim de semana também inclui atrações para quem prefere tango, música clássica, eletrônica e bandas independentes.

No sábado, o Ladies Ensemble apresenta o concerto “Clássicos do Tango e Piazzolla”, no Auditório Regina Casillo, homenageando o compositor argentino Astor Piazzolla. Os ingressos custam R$ 15 (meia) e R$ 30 (inteira).

Outra opção é o espetáculo Candlelight, que leva ao Teatro da FEP uma apresentação à luz de velas com “As Quatro Estações”, de Vivaldi.

Ainda no sábado, a banda catarinense Exclusive Os Cabides apresenta a turnê do EP Feliz e triste ao mesmo tempo no Basement Cultural, acompanhada pelos grupos CACO/CONCHA, Tangolo Mangos e Carmino.

Quem prefere música eletrônica poderá conferir a apresentação da DJ e produtora americana Honey Dijon, na Ópera de Arame, a partir das 22h.

Já no domingo, a programação continua com o concerto “Música Brasileira em Concerto”, reunindo a Orquestra Cordas do Iguaçu e a cantora Julie Wein no Teatro Guaíra. O cantor Guilé leva seu repertório autoral ao Teatro Paiol, enquanto a banda Magaivers faz show acústico no Lado B.

Teatro, cultura e festivais

O humor também marca presença no fim de semana com a comédia “Dete Pexera – Turnê Viajada”, em cartaz no Teatro Regina Vogue.

A Casa Kaju recebe a mostra multicultural Pauta Aberta, reunindo apresentações de teatro, poesia, dança e música, enquanto o Memorial de Curitiba sedia a primeira edição do Festival de Corais Sacros.

Feira de festas reúne mais de 70 expositores

Quem está organizando casamento, festa de 15 anos ou outras comemorações pode visitar a 3ª Party Fair, realizada no Energia da Mata Eventos, no Umbará.

A feira reúne mais de 70 expositores com novidades para o setor de eventos, incluindo fornecedores, atrações gastronômicas e lançamentos como o Bolo Gelatto.

O evento acontece no sábado e domingo, das 13h às 20h. Os ingressos custam R$ 20 por dia ou R$ 30 para os dois dias.

Outras atrações do fim de semana

Entre as opções para completar a agenda estão:

Resgate , no Hard Rock Cafe, com repertório dos principais sucessos da banda;

, no Hard Rock Cafe, com repertório dos principais sucessos da banda; programação ao ar livre no Parque Jaime Lerner , com atividades voltadas às famílias e intervenções musicais;

, com atividades voltadas às famílias e intervenções musicais; almoço com música ao vivo de Mr Gomes Acústico , no Alabama Ranch, em Santa Felicidade;

, no Alabama Ranch, em Santa Felicidade; noites temáticas de rock no Belvedere , com especiais dedicados ao pop punk, heavy metal e bandas como Sabaton, In Flames e Nightwish;

, com especiais dedicados ao pop punk, heavy metal e bandas como Sabaton, In Flames e Nightwish; festa à fantasia da Sociedade Thalia, com repertório de sucessos das décadas de 1970, 1980 e 1990.