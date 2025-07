Netinho, Chrigor e Márcio Art celebram “Pagode 90” em Curitiba

Três dos maiores ícones do pagode dos anos 90, Netinho de Paula (Negritude Jr.), Chrigor (Exaltasamba) e Márcio Art (Art Popular), têm viajado o Brasil com o projeto inédito e nostálgico: “Samba 90 Graus”. Em única apresentação na Live Curitiba, neste sábado (5), eles apresentam o primeiro volume deste trabalho que reúne os maiores sucessos do estilo musical naquela década.

Gravado ao vivo no Espaço Unimed, em São Paulo, com mais de 6 mil pessoas presentes, o álbum marca o início de uma série de lançamentos que celebram as três décadas de trajetória desses artistas que marcaram gerações.

“Samba 90 Graus Vol. 1” reúne 9 faixas que passeiam pelos grandes clássicos do samba e pagode nacional, com destaque para o medley “Sem Abuso / Maneiras”, que ganhou nova roupagem nas vozes potentes dos três cantores. As músicas homenageiam dois grandes nomes do gênero: Art Popular e Zeca Pagodinho.



O audiovisual “Samba 90 Graus” foi gravado em uma noite memorável e faz parte da turnê de mesmo nome, que teve início em maio de 2024 e já emocionou plateias em diversas cidades brasileiras. Com direção de Tiago Silva – TS Music e produção Nescau Produções, o show é dividido em cinco blocos e traz uma estrutura grandiosa, com cenários tecnológicos e uma banda completa — cavaco, violão, sopro, baixo, bateria, percussão e backing vocals — que recria a atmosfera contagiante dos anos 90.



No repertório, o público pode reviver sucessos imortais como “Temporal”, “Cohab City”, “Beijo Geladinho”, “Telegrama”, “Pimpolho”, “Utopia” e “Me Apaixonei pela Pessoa Errada”, entre outros.

“Esse projeto é uma emoção difícil de descrever, um filme passa pela minha cabeça. É uma nostalgia boa com muita saudade. Que fique para eternidade as músicas que fizemos e gravamos com muito amor”, conta Netinho.

Márcio completa, “Estar celebrando com dois ícones dos anos 90 é motivo de honra. Somos pioneiros de um movimento que permanece vivo até hoje”. Chrigor conclui, “São 30 anos de história no palco. Todo o carinho de uma vida, registrado em grande estilo. Fazer parte de algo com essa magnitude é uma grande responsabilidade”.



“Samba 90 Graus” vai além das músicas, é mais do que um show, é um reencontro com a essência do pagode dos anos 90, embalado por artistas que continuam escrevendo sua história com talento e carisma.

No dia 5 de julho esse grande evento chega no palco da Live Curitiba, que fica na Rua Itajubá, 143 – Novo Mundo. Os ingressos custam a partir de R$ 50 e podem chegar a R$ 2,5 mil no camarote para 15 pessoas.

>>> Bilhetes podem ser adquiridos na Blue Ticket.