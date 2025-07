Festival de pagode vai reunir Menos é Mais e Ferrugem em Curitiba

No dia 20 de setembro, o Estádio Durival Brito e Silva, a Vila Cpanema, será palco do Curitiba TBM Samba, um dos maiores eventos de pagode e samba do ano. As estrelas do festival são Menos é Mais, Ferrugem e Kamisa 10. Os ingressos começam a ser vendidos no dia 7 de julho (segunda-feira), pela plataforma Blue Ticket.

Um dos grupos de pagode mais influentes do Brasil, Menos é Mais vem diretamente de Brasília para agitar o público curitibano. Com um repertório que mistura romantismo e energia, o grupo é responsável por hits como “Coração Partido” – primeiro pagode a alcançar o #1 no Spotify Brasil, além do projeto Churrasquinho do Menos é Mais, sucesso de vendas e público. O quarteto formado por Duzão, Gustavo Goes, Paulinho Félix e Ramon Alvarenga.

Celebrando 10 anos de carreira, o cantor e produtor carioca Ferrugem é um dos maiores nomes do samba e pagode da atualidade. Dono de clássicos como “Pirata e Tesouro”, “É Natural” e “Para Você Acreditar”, o artista acumula 7 bilhões de streams e já se apresentou em grandes festivais, incluindo Rock in Rio.

Seu último álbum, “Interessante”, alcançou o Top 10 Global no Spotify, consolidando sua trajetória de sucesso. Com uma voz marcante e presença de palco envolvente, Ferrugem promete emocionar e animar o público no TBM Samba.

Já o trio goiano Kamisa 10 é uma das revelações do pagode nacional. Com um estilo que une tradição e modernidade, o grupo já conquistou milhões de fãs com sucessos como “Lance Livre” (250 milhões de streams) e “Sentada Malvada” (parceria com MC Daniel).

Recentemente, os pagodeiros fizeram sua primeira turnê na Europa, passando por Portugal, Irlanda e Inglaterra. Com participações de grandes nomes como Thiaguinho e Dilsinho, o Kamisa 10 garante um show cheio de energia, hits contagiantes e aquele pagode que só eles sabem fazer.