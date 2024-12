Natal no Santuário Perpétuo Socorro: programação acolhe fiéis em Curitiba

O Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, localizado no bairro Alto da Glória em Curitiba, preparou uma programação natalina repleta de celebrações para acolher os fiéis neste período festivo. Com horários ampliados e atividades especiais, o santuário busca atender às necessidades espirituais da comunidade local durante as festividades de Natal.

Na véspera de Natal, dia 24 de dezembro, o santuário oferecerá um mutirão de confissões das 8h às 19h30, permitindo que os devotos se preparem espiritualmente para a data. As Missas da Vigília de Natal serão realizadas em três horários: 15h, 17h e 19h30, facilitando a participação de um maior número de pessoas.

O pároco do Santuário Perpétuo Socorro, Padre Joaquim Parron, explica a razão dessa ampliação: “Nós ampliamos os horários para melhor acolher os fiéis e suas famílias, atendendo à realidade da vida cotidiana. Queremos que todos tenham a oportunidade de participar das celebrações e vivenciar o verdadeiro espírito do Natal.”

No dia 25, Natal, as tradicionais novenas à Mãe do Perpétuo Socorro ocorrerão de hora em hora, das 6h às 22h. Durante essas celebrações, será realizada a Consagração a Nossa Senhora, um momento de devoção especial. Além disso, haverá Missas de Natal com novena às 7h, 12h e 21h. É importante notar que neste dia não haverá confissões.

“O Dia de Natal, coincidindo com a quarta-feira de novena, traz ainda mais significado e movimento ao Santuário, reunindo famílias e devotos para este momento especial de fé,” ressalta Padre Parron.

A expectativa é de que milhares de fiéis visitem o Santuário ao longo do dia 25, participando das novenas e celebrações natalinas. O santuário também convida a população de Curitiba e região a visitar o Presépio Gigante, que estará disponível até 6 de janeiro de 2025, em frente ao templo.

Programação de Natal – Santuário Perpétuo Socorro

24 de dezembro (Véspera de Natal)

● Mutirão de confissões: das 8h às 19h30

● Missas da Vigília de Natal: às 15h, 17h e 19h30

25 de dezembro (Dia de Natal)

● Novenas à Mãe do Perpétuo Socorro e Consagração a Nossa Senhora: de hora

em hora, das 6h às 22h

● Missas de Natal com novena: às 7h, 12h e 21h

● Importante: Não haverá confissões neste dia.

Local: Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Praça Portugal, s/n, bairro Alto da Glória.

Mais informações: (41) 3253-2031.