Natal do Palácio Avenida é destaque neste fim de semana

A capital paranaense se prepara para um fim de semana repleto de atrações natalinas, com destaque para três eventos principais: o tradicional espetáculo do Palácio Avenida, o Natal Solidário do Padre Reginaldo Manzotti e a encantadora Festa das Lanternas. Essas celebrações fazem parte do “Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais”, que está chegando ao seu grand finale.

No sábado, 14 de dezembro, o Centro Cívico será palco do Natal Solidário, organizado pela Associação Evangelizar É Preciso. O evento, conduzido pelo conhecido Padre Reginaldo Manzotti, terá início às 13h na Praça Nossa Senhora da Salete. Os curitibanos poderão desfrutar de apresentações musicais, incluindo o cantor Danilo Dyba e a banda Rosa de Saron, além de participar de uma missa especial. O espírito natalino de solidariedade será reforçado com a arrecadação de alimentos para doação.

À noite, às 20h15, o Calçadão da Rua XV de Novembro será iluminado pela 34ª edição do Natal do Palácio Avenida. Com o tema “AbraLaços”, 90 crianças entre 6 e 12 anos encantarão o público com suas vozes nas janelas do icônico edifício. O repertório promete uma mistura de clássicos natalinos e ritmos contemporâneos, acompanhados por um espetáculo de luzes e projeções. A maestrina Dulce Primo, que completa 31 anos à frente do projeto, será responsável pela direção musical. O espetáculo se repetirá no domingo, no mesmo horário.

No domingo, 15 de dezembro, o Bosque Alemão, localizado no bairro Vista Alegre, será palco da tradicional Festa das Lanternas, ou Lanternefest. Este evento, que celebra São Martinho, é uma homenagem à cultura germânica. A partir das 19h, em frente ao Oratório de Bach, terá início uma procissão iluminada, liderada por um personagem caracterizado como o santo montado em um cavalo branco. Famílias inteiras participam do evento, carregando lanternas artesanais, criando um cenário mágico e lúdico que encanta tanto crianças quanto adultos.

Além desses eventos principais, a programação natalina de Curitiba inclui diversas outras atrações espalhadas pela cidade. Entre elas, destacam-se a árvore de Natal no Centro Cívico, decorações temáticas em pontos turísticos como o Jardim Botânico e o Parque Barigui, apresentações de corais, espetáculos de balé e ópera, além de feirinhas especiais de Natal.

Para os interessados em aproveitar o clima festivo, há opções para todos os gostos e idades. Desde passeios gratuitos, como visitas às decorações natalinas, até eventos pagos, como a Rua Iluminada Família Moletta, que cobra ingresso de R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia), com entrada franca para crianças até 5 anos.

O “Natal de Curitiba – Luz dos Pinhais” não apenas ilumina a cidade, mas também aquece os corações dos curitibanos e visitantes, reforçando o espírito de união e solidariedade característico da época. A diversidade de atrações garante que todos possam encontrar uma forma especial de celebrar esta data tão significativa.