Natal da RPC e SESC tem atrações e arrecadação de brinquedos em todo Paraná

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Natal RPC já começou e, mais uma vez, mobiliza os paranaenses por meio da Campanha do Brinquedo RPC SESC, feita pela força da população do Paraná, que todos os anos demonstra seu espírito de solidariedade ao doar brinquedos para que milhares de crianças vivam a magia do Natal. A campanha vai até o dia 23 de dezembro.

A iniciativa, que no ano passado bateu recorde histórico ao arrecadar mais de 314 mil brinquedos, conta com a união da população, do Sesc Paraná e da RPC e convida as pessoas a contribuírem com itens novos ou em bom estado.

A Campanha do Brinquedo RPC SESC integra o Natal RPC, projeto que reúne ações de solidariedade, experiências para as famílias e uma programação especial na TV e nas plataformas digitais. Além da arrecadação, o público poderá curtir o Natal da emissora com ativações digitais, produções exclusivas e a tradicional Casa da Marry, que este ano estará em Curitiba, Londrina e, pela primeira vez, Foz do Iguaçu.

+ Leia mais: Robô da Praça Osório é recriado em mostra ao ar livre do Museu Oscar Niemeyer

Com o conceito “Vivemos a solidariedade juntos”, o Natal RPC simboliza a união de famílias, amigos e comunidades em celebrações diversas, mas marcadas pelo mesmo espírito de compartilhamento.

Entre as experiências mais esperadas está a Casa da Marry, espaço temático inspirado no universo da mascote da RPC, uma simpática bolinha de Natal que ganhou o carinho do público. Nas três cidades, visitantes poderão conhecer ambientes lúdicos, participar de interações, tirar fotos com ela e fazer suas doações pessoalmente.

Na página do Natal RPC, o público encontra conteúdos especiais, informações atualizadas, além de poder acompanhar as iniciativas e os pontos de arrecadação.

A animação da Marry

Outro destaque é a nova animação original da emissora, “Marry em: Um pedido especial”. A produção parte de uma pergunta curiosa: para onde vão os pedidos de Natal? Na história, Marry encontra uma bolinha diferente, que procura seu lugar no universo natalino. As duas vivem uma aventura marcada por empatia, trabalho em equipe e o sentimento acolhedor do final do ano, elementos que traduzem o espírito da campanha.

+ Programe-se: Natal de Curitiba começa nesta segunda: veja o que fazer na primeira semana

As animações da Marry vêm ganhando relevância desde 2021 e, em 2024, a produção de 15 minutos — desenvolvida ao longo de seis meses por cerca de 20 profissionais, emocionou o público e foi exibida nos dias 24 e reexibida no dia 25/12 devido ao sucesso de audiência e de repercussão entre o público.

A chamada da animação, produzida para a grade especial de 2024, recebeu em 2025 o Prêmio Gema Awards (prata), considerado o “Oscar” das chamadas de televisão. Este ano, a animação especial volta à grade e será exibida na noite do dia 24, com reapresentação no dia 25, mantendo viva a magia do Natal RPC.

Pontos de arrecadação:

Emissoras da RPC: Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Guarapuava, Paranavaí, Foz do Iguaçu e Cascavel.

Unidades do Sesc Paraná em todo o estado

Diversos pontos autorizados de arrecadação espalhados pelas cidades participantes

Casa da Marry: Curitiba, Londrina e Foz do Iguaçu

Funcionamento: todos os dias, das 8h às 20h

Presença da Marry: das 11h às 20h