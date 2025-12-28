Não vai à praia? Parque com cachoeira de 38 metros e trilhas fica a 1h de Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Quem fica em Curitiba durante o verão e não consegue ir ao litoral ainda encontra boas opções de lazer perto da capital. A menos de uma hora do Centro de Curitiba, em Bateias, distrito de Campo Largo, está a maior cachoeira da Região Metropolitana: o Salto Boa Vista, um dos destinos mais procurados para quem busca contato com a natureza e alívio do calor.

O local abriga uma queda d’água de 38 metros, formada pelo Rio Boa Vista, que segue seu curso até desaguar no Rio Iguaçu. A piscina natural aos pés da cachoeira é liberada para banho e costuma atrair famílias, grupos de amigos e visitantes em busca de um passeio tranquilo ao ar livre.

O acesso ao salto é feito por uma trilha leve, com cerca de 15 minutos de caminhada, cercada por mata nativa. O percurso é considerado fácil e pode ser feito por pessoas de diferentes idades. Animais de estimação também são permitidos no parque, desde que acompanhados pelos tutores.

Além da área de banho, o Recanto Salto Boa Vista oferece opções para quem busca mais aventura. O espaço conta com trilhas, tirolesas de 27 e 60 metros, quadras de futebol, área para camping, tobogã e espaço para a prática de slackline.

O funcionamento ocorre aos sábados, domingos e feriados, das 9h às 19h. Durante a semana, as visitas podem ser realizadas mediante agendamento prévio. O valor da entrada é de R$ 35 por pessoa. Têm direito à meia-entrada doadores de sangue, aniversariantes da semana, pessoas com deficiência física ou motora, professores, policiais e crianças de até 12 anos.

Para preservar o espaço e garantir a segurança dos visitantes, o parque não permite a entrada com coolers, caixas de som ou narguilés. A recomendação é usar roupas leves, levar trajes de banho e calçados confortáveis para caminhada, aproveitando a estrutura e o contato direto com a natureza.

Serviço

Recanto Salto Boa Vista

Endereço: Mercado Gelasko, nº 34, na PR-090, Bateias, Campo Largo

Horário de funcionamento: sábados, domingos e feriados, das 9h às 19h

Ingressos: R$ 35,00 por pessoa

Reservas pelo site ou pelo WhatsApp 41 3648-1346