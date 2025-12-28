Em nome de Deus

Cantoria no estilo “flashmob” surpreende clientes em supermercado no Litoral do Paraná

Tribuna do Paraná
Por Julia Moreira Editado por Eduardo Luiz Klisiewicz
- Atualizado: 28/12/25 15h50
Flashmob do projeto Jesus no Litoral, da RCC Curitiba, agita supermercado de Matinhos. Foto: Reprodução

Em Matinhos, no Litoral do Paraná, clientes do Supermercado Bavaresco foram surpreendidos por uma ação inusitada na noite deste sábado (27/12). Jovens integrantes da Renovação Carismática Católica do Paraná (RCC-Paraná) realizaram um flashmob com músicas religiosas e a entrega de mensagens ao público que circulava pelo local.

A mobilização chamou a atenção de quem fazia compras no fim de semana e foi registrada em vídeo, que ganhou repercussão nas redes sociais. As imagens mostram os participantes cantando, interagindo com os clientes e distribuindo mensagens. O vídeo já soma mais de 30 mil visualizações. Assista abaixo: 

A ação integra o projeto “Jesus no Litoral”, promovido anualmente durante a temporada de verão. A proposta é levar mensagens de espiritualidade e acolhimento a locais de grande circulação, como praias, praças, bairros, comércios e espaços públicos.

Segundo a organização, cerca de 300 missionários participam das atividades neste ano, atuando em diferentes pontos do litoral paranaense. As ações seguem até o dia 4 de janeiro, com programação concentrada principalmente nas praias de Matinhos, mas também com passagens por outras cidades da região.

