Cantoria no estilo “flashmob” surpreende clientes em supermercado no Litoral do Paraná

Em Matinhos, no Litoral do Paraná, clientes do Supermercado Bavaresco foram surpreendidos por uma ação inusitada na noite deste sábado (27/12). Jovens integrantes da Renovação Carismática Católica do Paraná (RCC-Paraná) realizaram um flashmob com músicas religiosas e a entrega de mensagens ao público que circulava pelo local.

A mobilização chamou a atenção de quem fazia compras no fim de semana e foi registrada em vídeo, que ganhou repercussão nas redes sociais. As imagens mostram os participantes cantando, interagindo com os clientes e distribuindo mensagens. O vídeo já soma mais de 30 mil visualizações. Assista abaixo:

A ação integra o projeto “Jesus no Litoral”, promovido anualmente durante a temporada de verão. A proposta é levar mensagens de espiritualidade e acolhimento a locais de grande circulação, como praias, praças, bairros, comércios e espaços públicos.

Segundo a organização, cerca de 300 missionários participam das atividades neste ano, atuando em diferentes pontos do litoral paranaense. As ações seguem até o dia 4 de janeiro, com programação concentrada principalmente nas praias de Matinhos, mas também com passagens por outras cidades da região.