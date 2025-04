Na última semana, Festival de Curitiba recebe peça sucesso de São Paulo

Sucesso em São Paulo, a 33ª edição do Festival de Curitiba vai receber a peça de teatro “O Exercício das Crianças”. A apresentação será na sexta-feira (04) às 20 horas, no sábado (05) às 17 horas e no domingo (06) às 18h30, no teatro Barracão Encena, no Centro.

O espetáculo é uma espécie de manifesto onde as atrizes Fernanda Viacava e Nicole Cordery propõem ao público uma antiga dinâmica que entrou em desuso: a peça entra em cartaz apenas com a ajuda da plateia.

Para isso, as atrizes, em parceria com o autor Bruno Cavalcanti e com a diretora

Noemi Marinho, se movimentaram para levantar o dinheiro da produção apenas

com a venda antecipada de ingressos, sem nenhum tipo de fomento, edital ou lei de

incentivo.

“Queremos que o público se envolva com o espetáculo de uma forma diferente. Ele

está em uma posição de ser o responsável por isso acontecer, e não apenas de

receber uma obra que aconteceria de qualquer maneira”, diz Cordery, que assina a

co-produção da montagem.

O espetáculo fez grande sucesso em São Paulo e ficou em cartaz por cinco meses.

Enredo de “O Exercício das Crianças”

Durante a peça, as atrizes propõem um jogo teatral em que o público vai se envolvendo aos poucos em uma história familiar. Na obra, duas irmãs se reencontram após um longo período de afastamento. Marta, a irmã mais velha, permaneceu na casa para cuidar do pai doente, enquanto Carla decidiu viver a vida longe da família.

“Não é bem um drama de família porque elas têm seus próprios segredos e códigos.

A família é um plano de fundo para a verdadeira história que nós queremos contar,

que é sobre sobreviver às tragédias da vida”, diz Viacava, também co-produtora.

“Exercício das Crianças” foi criado antes da pandemia de covid-19, em 2019. Chegaria aos palcos em 2020, quando a crise sanitária se agravou. Para Bruno

Cavalcanti, esse tempo de espera foi importante para amadurecer a proposta do

espetáculo.

“Antes seria uma obra bastante convencional, um drama familiar clássico. Agora as

coisas mudaram, Noemi, Nicole e Fernanda subvertem essa ideia para trazer uma

outra, de mais intimidade com o público. Assim, a peça cresce muito”.

A montagem fica em cartaz todas as quartas até o dia 30 de abril no Espaço de

Provocação Cultural e os ingressos estão disponíveis via Sympla.

Serviço – O Exercício das Crianças

Data: Dias 4, 5 e 6 de abril

Horário: 20h00 (04/04), 17h00 (05/04) e 18h30 (06/04)

Local: Teatro Barracão Encena

Endereço: Rua Treze de Maio, 160, Centro de Curitiba

Preço do ingresso: R$ 60 inteira

R$ 30 meia

R$ 25 alunos do Barracão Encena

GÊNERO: Comédia Dramática

FICHA TÉCNICA:

Texto: Bruno Cavalcanti

Direção e Dramaturgismo: Noemi Marinho

Elenco: Fernanda Viacava e Nicole Cordery

Assistência de Direção: Tati Marinho

Produção Executiva: Taís Somaio (Valentina Produções)