Musical infantil gratuito ensina finanças aos pequenos em Curitiba

Com a missão de ensinar para as crianças, de forma leve e divertida, que o dinheiro não nasce em árvore e que é possível empreender, poupar e realizar sonhos, a peça De Onde Vem o Dinheiro ganha uma nova montagem e chega, pela primeira vez, em Curitiba, na sexta (07/11) e sábado (08/11), às 15h, no Teatro da Vila. As apresentações são gratuitas e devem ter os ingressos retirados antecipadamente pelo Sympla.

Além de Curitiba o musical já passou por Belém (PA), Belo Horizonte (MG), Sabará (MG), Juiz de Fora (MG) e ainda será encenado em São Francisco do Sul (SC), Salvador (BA) e Piracicaba (SP). O espetáculo é apresentado pelo Ministério da Cultura, com patrocínio da Nubank, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet).

A direção artística é de Leandro Mariz e o elenco traz Aurélio Lima, Inês Munhoz e Titzi Oliveira. A realização é do Instituto Arte e Cultura Para Todos, e conta com a produção da WB Produções, comandada por Bruna Dornellas e Wesley Telles, responsável por grandes espetáculos como Misery, de Stephen King, com Mel Lisboa e Marcello Airoldi; e Três Mulheres Altas, de Edward Albee, com Suely Franco, Deborah Evelyn e Nathalia Dill.

A história

Na história, conhecemos Tina e Antônio, dois melhores amigos de 8 anos que vivem separados por muitos quilômetros, mas unidos pela saudade e pela vontade de se reencontrar. Quando Tininha pede à mãe para visitar o amigo, descobre que a viagem custa dinheiro, e que esse tal de dinheiro tem um caminho até chegar nas nossas mãos.

É então que começa a brincadeira! Inspirada pelos jogos digitais que os dois personagens adoram, Marta, a mãe de Tina, cria um “game da vida real”, transformando a sala de casa em um cenário mágico. Entra em cena a Rainha Dim-Dim (sua própria versão gamificada) e propõe desafios cheios de música, perguntas e fases. Tudo para ensinar, de forma divertida, sobre poupança, esforço, planejamento e educação financeira.

O que parece sonho vira aprendizado e o aprendizado vira conquista. Ao final, Tininha percebe que aprender a lidar com o dinheiro também é uma forma de crescer.

De Onde Vem o Dinheiro? é um espetáculo que ensina sem ser didático, diverte sem subestimar a inteligência da criança e faz do teatro um espaço vivo para aprender sobre economia, amizade, família e respeito.

Ficha Técnica

Idealização: Bruna Dornellas e Wesley Telles

Dramaturgia: Renata Mizrahi

Direção artística: Leandro Mariz

Assistente de Direção: Leandro Flores

Elenco: Inês Munhoz, Titzi Oliveira e Aurélio Lima

Direção de Produção: Bruna Dornellas e Wesley Telles

Trilha Sonora Original: Carlos Careqa

Cenografia e Figurinos: Paula di Paoli

Iluminação: Leandro Mariz

Visagista: Bruna Recchia

Produção Executiva: Leandro Flores e Clarice Coelho

Produção Executiva Turnê: Aline Gabetto

Assistente de Produção: Guilherme Balestrero

Designer de LED: Rogério Cândido

Técnico e Operador de Luz: GB Tech Art

Técnica e Operadora de Áudio: Vinicius Soares

Contrarregra: Anderson Assis (Popó)

Intérprete de Libras: Karina Zonzini

Designer Gráfico: Alana Karralrey e Jhon Lucas Paes

Gestão de Comunicação: Ismara Cardoso

Motion Design: JL Estúdio

Fotos de cena: Moises Pazianotto

Fotos de estúdio: Priscila Prade

Vídeos: Stone Vídeos

Ilustrações: Rayan Casagrande

Assessoria Jurídica: Maia, Benincá & Miranda Advocacia

Coordenação Administrativa: Vianapole Arte e Comunicação

Gestão Administrativa: Deivid Andrade

Assessoria Contábil: Gavacon Contabilidade

Assessoria de Imprensa:

Gestão de Patrocínio: AFAF CONSULTORIA

Produção: WB Produções e WB Entretenimento

Apresentado por: Ministério da Cultura e Nubank

Realização: Instituto Arte e Cultura para Todos

A peça De Onde Vem o Dinheiro? Em Curitiba será exibida no Teatro da Vila, que fica na Rua Davi Xavier da Silva, 451 – Cidade Industrial de Curitiba). Ingressos podem ser retirados neste link!