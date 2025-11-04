Olho no prato

Rotina agitada? Planejar é o segredo para comer bem e economizar

Tribuna do Paraná
Por Carol Maltaca Editado por Eduardo Luiz Klisiewicz
- Atualizado: 04/11/25 14h57
Prato colorido e ocm porções satisfatórias. Foto: Deposit Photos

A rotina anda corrida ao ponto de fazer com que você recorra, constantemente, aos aplicativos de comida? Talvez o que falte para você se alimentar de forma mais saudável e, por consequência, economizar com alimentação, seja se planejar, explica a nutricionista Dani Schroeder.

Segundo a especialista, é essencial que pessoas com rotinas frenéticas separem um dia para organizar o cardápio semanal. O primeiro passo começa ainda na lista de compras do supermercado. De acordo com Dani, não é necessário encher o carrinho. “Compre o básico, do dia a dia”.

“Não vá no mercado com fome, se a gente vai no supermercado com fome, a gente não consegue comprar só o necessário, tudo que a gente vê, a gente fica com vontade de comprar”, destaca.

A nutricionista ressalta que uma maneira de otimizar o tempo ao longo do dia a dia é deixar os alimentos preparados e congelados, porcionados para cada refeição. “Assim, é só chegar e esquentar, bem mais prático e rápido”, explica.

Dani destaca que para manter o sabor e a consistência da comida mesmo após congelada, basta leva-la ao freezer ainda quente. Além de deixar a comida mais saborosa e nutritiva, mantém ela livre de contaminação.

Qual a composição de um prato saudável?

De acordo com Dani, para que uma refeição possa ser considerada saudável, ela precisa ser constituída por: 25% carboidrato, que pode ser um purê de batata, uma batata doce ou um aipim; 25% de proteína, como peito de frango, ou ovos mexidos; e 50% deve ser salada e vegetais.

“Uma alimentação saudável é onde você consiga ter equilíbrio. O que eu sempre digo pros meus pacientes: 80% saudável, 20% deixa pra fazer, por exemplo, aquela pizza no final de semana. O que não pode ter é, por exemplo, toda noite um lanche, isso é um problema”, explica.

Dani destaca que não é possível mudar em uma semana, ou em um mês, hábitos que você carrega por uma vida inteira. O indicado é começar aos poucos e adaptar os costumes: ao invés de um refrigerante, optar por água, ao preparar um café da manhã, inserir uma proteína.

Dê a devida atenção

Segundo Dani, quando você não tem algo programado e a fome bate, é comum que as pessoas recorram ao mais fácil: um salgado frito da padaria, um fast food popular, entre outras opções pobres em nutrientes. 

Ao dar a devida atenção ao hábito de se alimentar, as pessoas garantem maiores benefícios ao corpo: como disposição, melhora do sono e aumento da imunidade. Porém, para alcançar isso, é importante afirmar um compromisso com a disciplina, explica a nutricionista.

“O básico é o que funciona, é o alimento do dia a dia, o arroz, o feijão, os ovos no café da manhã, o pãozinho integral, as frutas, os legumes. Comparando com um fast food, sai bem mais barato”, afirma.

