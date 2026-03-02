Museu Oscar Niemeyer oferece visitas guiadas todas as sextas-feiras de março

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Museu Oscar Niemeyer (MON) em Curitiba promoverá visitas guiadas todas as sextas-feiras de março, nos dias 6, 13, 20 e 27, sempre às 15h. Os encontros, com duração de 1h30, serão conduzidos pela equipe do museu e permitirão aos visitantes conhecer detalhes da arquitetura e de uma das exposições do acervo.

Para participar, os interessados devem adquirir ingressos no site oficial do museu, selecionando a opção que inclui a visita guiada. O ponto de encontro será em frente à bilheteria. As visitas têm como objetivo promover um diálogo mais próximo com o público, ampliando a percepção sobre as obras e o espaço.

Além das visitas guiadas, o MON oferece diversas exposições em cartaz, incluindo “Teia à Toa”, “Sonhos de Cinema: Arte para a Sétima Arte”, “Afeganistão – Tapetes de Paz e Guerra”, entre outras. O museu, que abriga um acervo de aproximadamente 14 mil obras de arte em uma área de 35 mil metros quadrados, é considerado o maior museu de arte da América Latina.

O Museu Oscar Niemeyer está localizado na Rua Marechal Hermes, 999, no Centro Cívico de Curitiba. Os ingressos para as visitas guiadas custam R$ 20 e podem ser adquiridos no site oficial do museu.