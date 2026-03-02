Festa e nostalgia: antiga balada eletrônica de Curitiba está de volta

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A balada que marcou uma geração está de volta. No dia 07 de março, a partir das 23h, a Liqüe ocupa o +55 para uma noite que promete reviver a energia, o som e a estética que transformaram a balada em um dos clubes mais emblemáticos da cena eletrônica.

Entre 2006 e 2013, a Liqüe se estabeleceu como símbolo de inovação e referência nacional na música eletrônica. O espaço conquistou o público com sua proposta sensorial única, integrando tecnologia à pista e trazendo ao Brasil alguns dos maiores nomes da house music mundial, como Kaskade, Fatboy Slim e David Guetta.

Mais que uma simples casa noturna, a Liqüe se tornou ponto de encontro para amantes da música eletrônica que buscavam uma experiência coletiva, sem barreiras e com total imersão sonora. Era um lugar onde a música falava mais alto e as conexões aconteciam naturalmente.

A Liqüe House Sessions agora reforça essa conexão afetiva ao recriar elementos que fizeram história: o layout icônico dos aquários, a iluminação pulsante que transformava a pista e, principalmente, a identidade musical que marcou toda uma geração. O evento mantém viva a proposta de uma pista democrática, onde o foco está na música, na liberdade e na celebração entre amigos.

Para garantir uma noite à altura da memória afetiva do público, o line-up reúne nomes que dialogam diretamente com essa trajetória. Edo Krause, figura essencial na construção da identidade sonora da Liqüe, divide os decks com Gutto Serta, Thibes, P.A e Ber Bush. Juntos, eles prometem conduzir a pista com sets que transitam pela house music em suas diferentes nuances, conectando o passado e o presente em uma experiência contemporânea.

Serviço

LIQÜE HOUSE SESSIONS

Data: 07 de março

Horário: 23h

Local: +55

Ingressos: https://www.blueticket.com.br/evento/40188

Line-up: Edo Krause, Gutto Serta, Thibes, P.A e Ber Bush