Curitiba celebra 333 anos com festas nos bairros e evento no Centro

- Atualizado: 02/03/26 18h03
Aniversário de Curitiba será celebrado com festas nos bairros e um grande Domingo no Centro. Foto: Isabella Mayer/SECOM (arquivo)

Curitiba comemora seu 333º aniversário em março com uma série de eventos e serviços gratuitos para a população. A Prefeitura organizou nove festas em diferentes bairros, além de um grande evento final no Centro, para celebrar a data com os moradores.

As festividades acontecerão aos sábados, das 11h às 17h, nas ruas da cidadania de várias regionais. Exceções são as regionais Boa Vista (no Parque Bacacheri), Tatuquara (na Praça Soldado Wagner) e Matriz, que terá um Domingo no Centro especial no dia 29 de março, data do aniversário da cidade, das 9h às 15h.

Programação diversificada para todas as idades

Os eventos oferecerão uma ampla gama de atividades e serviços, incluindo encaminhamento para vagas de emprego pelo Sine Móvel, atrações infantis como jogos gigantes e brinquedos infláveis, apresentações culturais, distribuição de mudas de árvores e feiras de adoção de cães.

Haverá também orientações sobre saúde, direitos de grupos específicos, oficinas de libras, e apresentações de grupos folclóricos e musicais de diversos estilos. Food trucks estarão presentes para oferecer opções gastronômicas aos participantes.

As festas começam no dia 7 de março nas regionais Santa Felicidade, Boqueirão e Pinheirinho. Nos sábados seguintes, 14 e 21 de março, outras regionais receberão as comemorações, culminando com o evento especial no Centro no dia do aniversário da cidade.

