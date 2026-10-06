Agenda cultural

MOMIX, Hilda Hilst e curso de Direito Internacional: o que fazer em Curitiba nesta terça (6)

3 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Julia Moreira
- Atualizado: 06/10/26 08h09
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Fotografia em plano geral de um espetáculo de dança contemporânea em palco cênico escuro com iluminação dramática dourada. Em primeiro plano, distribuídos ao longo do palco de madeira escura, sobressaem-se cinco bailarinos (três mulheres e dois homens) descalços, realizando movimentos expressivos corporais. Todos vestem figurinos ajustados ao corpo em tons marrons e terrosos e carregam longos galhos de árvores altos com folhagens amareladas e douradas na extremidade superior. No centro do palco, uma bailarina com o corpo ligeiramente inclinado segura verticalmente um galho alto, com o olhar voltado para o lado. À esquerda e à direita, outros bailarinos e bailarinas posam em atitudes dramáticas, integrando os galhos ao movimento da dança. No plano intermediário e ao fundo, o cenário é inteiramente escuro e imerso na penumbra, fazendo com que os bailarinos e a folhagem dourada ganhem forte contraste visual sob os refletores de iluminação cênica de tom amarelado e caloroso.
Terça tem atrações gratuitas. Foto: Reprodução/Dellarte.

Curitiba terá uma programação cultural diversificada nesta semana, com espetáculos, exposições, oficinas e atividades para diferentes públicos. Entre os destaques estão a apresentação de Botanica, da companhia americana MOMIX, no Teatro Positivo, e o espetáculo (IN) FLUXO, inspirado na obra da escritora Hilda Hilst e com entrada gratuita no Teatro Guaíra.

A agenda também reúne opções para quem busca conhecimento e atividades interativas. A programação inclui curso sobre Direito Previdenciário Internacional, oficina que aproxima arte e moda no Pátio Batel, circuito artístico para crianças no ParkShoppingBarigüi e atividade para o público adulto no Museu Oscar Niemeyer.

Confira, a seguir, as atrações culturais desta terça-feira (6):

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Apresentações

MOMIX – “Botanica”
Apresentação que mescla um espetáculo que mistura arte conceitual, acrobacias e ilusão visual ao som de clássicos como Vivaldi com uma companhia americana renomada.

Horário: às 20h;
Local: no Teatro Positivo.
Ingressos: venda pelo site Dellarte.

(IN) FLUXO
Inspirado na obra da escritora Hilda Hilst, o espetáculo aborda temas como desejo, envelhecimento, maternidade, sexualidade e violência. Com dramaturgia de Amanda Leal e Mayra Fernandes, e direção de Amanda Leal, Stela Fischer e Eduardo Ramos, a montagem deriva da pesquisa “Fluxo Floema”.

Horário: às 20h;
Local: Auditório Glauco Flores Sá de Brito – Miniauditório do Teatro Guaíra;
Entrada: gratuita, com distribuição de ingressos no local uma hora antes.

Palestras e feiras

Direito Previdenciário Internacional como Estratégia Jurídica
Curso promovido pela OAB/PR aborda planejamento previdenciário, pensão por morte em acordos internacionais, documentação do exterior, perícia internacional e proteção do trabalhador expatriado, com palestras das advogadas Rita de Cássia da Silva e Tânia Santos.

Horário: das 18h30 às 21h30;
Local: Sala Cidadania da OAB Seccional Curitiba (Rua Coronel Brasilino Moura, 252, Ahú);
Ingressos: inscrições pelo site ESA/OAB-PR.

Vestir o Olhar: Visita Guiada e Oficina “Costurando seu próprio quadro”
Programação da 2ª edição da ocupação artística que une arte e moda. O público participa de visita guiada pela exposição com mediação de Lucia Müller e, na sequência, de oficina de composição artística com tecidos, fios e linhas ministrada por Lisiani Serea.

Horário: às 18h30 (oficina às 19h);
Local: Átrio do Piso L1 do Pátio Batel (Av. do Batel, 1868, Batel);
Ingressos: inscrições no valor de R$ 45 pelo aplicativo do Pátio Batel (Singular).

Pequenos Mestres
O ParkShoppingBarigüi promove circuito interativo para crianças de até 12 anos com estações inspiradas em artistas e movimentos culturais. A programação inclui oficinas de construção de pontes (estação Da Vinci), pintura em cavaletes (Van Gogh), modelagem em argila (Michelangelo), escuta em cabines musicais (Mozart), espaço imersivo (Jardim de Monet) e área sensorial para bebês de 0 a 3 anos (Bauhaus).

Data: Diariamente até 13 de outubro de 2026, das 12h às 20h (última turma às 19h30);
Local: piso L1 do ParkShoppingBarigüi;
Entrada: gratuita, com agendamento presencial no local.

Arte Para Maiores – Moiré Bereguedê
Encontro presencial conduzido por educadores do museu, inspirado na mostra “Moiré Bereguedê – Mano Penalva”.

Horário: das 14h às 17h;
Local: Museu Oscar Niemeyer – MON (Rua Marechal Hermes, 999, Centro Cívico);
Entrada: gratuita mediante inscrição prévia no site do museu.

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