MOMIX, Hilda Hilst e curso de Direito Internacional: o que fazer em Curitiba nesta terça (6)

Curitiba terá uma programação cultural diversificada nesta semana, com espetáculos, exposições, oficinas e atividades para diferentes públicos. Entre os destaques estão a apresentação de Botanica, da companhia americana MOMIX, no Teatro Positivo, e o espetáculo (IN) FLUXO, inspirado na obra da escritora Hilda Hilst e com entrada gratuita no Teatro Guaíra.

A agenda também reúne opções para quem busca conhecimento e atividades interativas. A programação inclui curso sobre Direito Previdenciário Internacional, oficina que aproxima arte e moda no Pátio Batel, circuito artístico para crianças no ParkShoppingBarigüi e atividade para o público adulto no Museu Oscar Niemeyer.

Confira, a seguir, as atrações culturais desta terça-feira (6):

Apresentações

MOMIX – “Botanica”

Apresentação que mescla um espetáculo que mistura arte conceitual, acrobacias e ilusão visual ao som de clássicos como Vivaldi com uma companhia americana renomada.

Horário: às 20h;

Local: no Teatro Positivo.

Ingressos: venda pelo site Dellarte.

(IN) FLUXO

Inspirado na obra da escritora Hilda Hilst, o espetáculo aborda temas como desejo, envelhecimento, maternidade, sexualidade e violência. Com dramaturgia de Amanda Leal e Mayra Fernandes, e direção de Amanda Leal, Stela Fischer e Eduardo Ramos, a montagem deriva da pesquisa “Fluxo Floema”.

Horário: às 20h;

Local: Auditório Glauco Flores Sá de Brito – Miniauditório do Teatro Guaíra;

Entrada: gratuita, com distribuição de ingressos no local uma hora antes.

Palestras e feiras

Direito Previdenciário Internacional como Estratégia Jurídica

Curso promovido pela OAB/PR aborda planejamento previdenciário, pensão por morte em acordos internacionais, documentação do exterior, perícia internacional e proteção do trabalhador expatriado, com palestras das advogadas Rita de Cássia da Silva e Tânia Santos.

Horário: das 18h30 às 21h30;

Local: Sala Cidadania da OAB Seccional Curitiba (Rua Coronel Brasilino Moura, 252, Ahú);

Ingressos: inscrições pelo site ESA/OAB-PR.

Vestir o Olhar: Visita Guiada e Oficina “Costurando seu próprio quadro”

Programação da 2ª edição da ocupação artística que une arte e moda. O público participa de visita guiada pela exposição com mediação de Lucia Müller e, na sequência, de oficina de composição artística com tecidos, fios e linhas ministrada por Lisiani Serea.

Horário: às 18h30 (oficina às 19h);

Local: Átrio do Piso L1 do Pátio Batel (Av. do Batel, 1868, Batel);

Ingressos: inscrições no valor de R$ 45 pelo aplicativo do Pátio Batel (Singular).

Pequenos Mestres

O ParkShoppingBarigüi promove circuito interativo para crianças de até 12 anos com estações inspiradas em artistas e movimentos culturais. A programação inclui oficinas de construção de pontes (estação Da Vinci), pintura em cavaletes (Van Gogh), modelagem em argila (Michelangelo), escuta em cabines musicais (Mozart), espaço imersivo (Jardim de Monet) e área sensorial para bebês de 0 a 3 anos (Bauhaus).

Data: Diariamente até 13 de outubro de 2026, das 12h às 20h (última turma às 19h30);

Local: piso L1 do ParkShoppingBarigüi;

Entrada: gratuita, com agendamento presencial no local.

Arte Para Maiores – Moiré Bereguedê

Encontro presencial conduzido por educadores do museu, inspirado na mostra “Moiré Bereguedê – Mano Penalva”.

Horário: das 14h às 17h;

Local: Museu Oscar Niemeyer – MON (Rua Marechal Hermes, 999, Centro Cívico);

Entrada: gratuita mediante inscrição prévia no site do museu.