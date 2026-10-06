Trânsito em Curitiba: 11 bairros têm obras e bloqueios nesta terça (6)

Os motoristas que trafegam por Curitiba nesta terça-feira (6) devem ficar atentos às interdições pontuais e às mudanças permanentes de tráfego iniciadas na capital.

As obras de infraestrutura do Novo Inter 2, os serviços de drenagem urbana e as readequações de fluxo no Sítio Cercado e no São Lourenço concentram os principais pontos de atenção ao longo do dia, exigindo rotas alternativas e prudência ao volante.

Bloqueios e interdições em vigor nesta terça-feira

Interdição total no cruzamento do Portão

Por conta do avanço das obras do Novo Inter 2, o cruzamento das ruas Tamoios e Vital Brasil, no bairro Portão, permanece totalmente bloqueado para o tráfego de veículos durante todo o dia de hoje (6) e também nesta quarta-feira (7). A orientação é evitar a região ou utilizar ruas paralelas para o desvio.

Serviços de macrodrenagem no Campina do Siqueira

A Alameda Doutor Carlos de Carvalho sofre interdição total no trecho entre as ruas Lourenço Gbur e Abrão Lerner nesta terça-feira (6), das 9h às 16h30. A medida é necessária para o avanço dos serviços de macrodrenagem no local. A intervenção diária, no mesmo horário, está prevista para durar até o dia 15 de outubro, a depender das condições do tempo.

Mudanças de sentido e sinalização iniciadas hoje

Novo sentido único no Sítio Cercado

A partir das 11h desta terça-feira (6), a Rua Roberto Dala Barba passa a ter sentido único de circulação. O tráfego passa a fluir exclusivamente da Rua Ana Maria Foggiatto Roda em direção à Rua Julia Fecci Mello. Os condutores devem observar a nova sinalização instalada no trecho.

Nova rotatória implantada no São Lourenço

Já está em funcionamento a nova rotatória no cruzamento das ruas Francisco Krainski e José Brusamolin, no bairro São Lourenço. A alteração estabeleceu a preferencial de passagem para quem já circula no anel viário, exigindo redução de velocidade e atenção redobrada dos motoristas que aproximam-se da interseção.

Bloqueios contínuos na cidade

Além dos bloqueios iniciados ou específicos do dia, diversas vias estruturantes de Curitiba seguem com intervenções de média e longa duração que impactam a rotina do trânsito:

Santa Quitéria (Avenida Presidente Arthur Bernardes): Segue a interdição total no trecho entre as ruas Professor Ulisses Vieira e Bocaiúva para obras de pavimentação do Novo Inter 2. Iniciada no fim de setembro, a previsão é de mais 39 dias de bloqueio.

Centro (Avenida Sete de Setembro): A via lenta no sentido Praça do Japão permanece bloqueada entre a Avenida Marechal Floriano Peixoto e a Rua Desembargador Westphalen para concretagem do BRT Leste-Oeste. Restam aproximadamente 4 dias para a conclusão prevista dos trabalhos.

Cajuru (Rua Engenheiro Costa Barros): A pista lenta sentido Terminal Centenário continua interditada entre as ruas Roraima e Cuiabá devido ao reparo de uma erosão na rede de drenagem. A estimativa de liberação é de até 2 dias, a depender do clima.

Boa Vista (Avenida Paraná): Bloqueio estendido na pista lenta sentido Santa Cândida, entre as ruas Estados Unidos e Desembargador Aurélio Feijó, para escavações e colocação de meio-fio. O desvio é feito pela Rua Estados Unidos.

Capão Raso (Rua Professor João Mazzarotto): Bloqueios parciais alternados ocorrem entre as ruas Tenente Afonso Miguel Ribeiro Cubas e Delegado Naby Paraná, das 7h às 17h. A operação para o Novo Inter 2 segue até o final do mês.

Capão Raso (Rua José Gomes de Abreu): A faixa da esquerda permanece bloqueada das 7h às 18h no trecho entre as ruas São Judas Tadeu e Fernandes Vieira. A obra de alargamento e pavimentação tem previsão de continuar por mais três semanas.

Abranches (Rua Doutor Rubem Fleury da Rocha): Obras de reciclagem do asfalto continuam no trecho entre a Rua Mateus Leme e o fim da via, com previsão de mais duas semanas de trabalhos.

São Lourenço (Ruas Jacob Biron e Alberto Wierbiski): Serviços de reciclagem no pavimento seguem em andamento nas duas vias, com tráfego compartilhado com máquinas por mais uma semana.

Barreirinha (Ruas Sêneca, Matias Camienski e Averrões): Continuidade das obras de reciclagem do pavimento no quadrilátero residencial, exigindo atenção para a presença de operários e equipamentos pesados.