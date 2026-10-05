Paraná fica sob alerta de tempestade com risco de ventos de até 100 km/h

O Paraná está sob dois alertas simultâneos de tempestade emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e acompanhados pelo Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) nesta segunda-feira (5). Com graus de severidade amarelo (perigo potencial) e laranja (perigo), os avisos indicam a chegada de instabilidades que podem provocar chuvas volumosas, rajadas de vento intenso e queda isolada de granizo em diversas regiões do estado ao longo das próximas horas.

O alerta amarelo engloba áreas do norte, noroeste e partes do centro do estado, onde a previsão aponta chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, além de ventos de até 60 km/h. Nesses locais, o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores ou alagamentos é considerado baixo, mas exige atenção dos moradores.

Já o alerta laranja cobre uma faixa de maior risco, englobando a Região Metropolitana de Curitiba, o Litoral e os Campos Gerais, além do sul e sudoeste paranaense. Nessas áreas, o volume de chuva pode alcançar até 100 milímetros no dia, com ventos mais severos, variando entre 60 e 100 km/h. Há possibilidade real de destelhamentos, queda de árvores de grande porte, alagamentos pontuais e interrupção no fornecimento de energia.

Segundo o Simepar, a combinação de calor acumulado com o avanço de uma frente fria intensifica a formação de nuvens carregadas no Paraná. A orientação da Defesa Civil é para que a população evite se abrigar debaixo de árvores durante as rajadas de vento, não estacione veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda e desligue aparelhos elétricos da tomada se houver forte incidência de raios.

Em caso de emergência ou estragos provocados pelo temporal, os telefones de atendimento são o 199 (Defesa Civil) e o 193 (Corpo de Bombeiros).