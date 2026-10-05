Emplacamentos de veículos batem recorde e passam de 500 mil em setembro

O Brasil registrou 509.686 emplacamentos de veículos em setembro, um recorde para o mês. O resultado representa crescimento de 8,32% em relação a setembro de 2025 e de 1,15% sobre agosto deste ano. As informações são da Agência Brasil.

Os dados são da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave) e incluem automóveis, comerciais leves como picapes e furgões, ônibus, caminhões, motos e implementos rodoviários como reboques e carrocerias.

No acumulado de janeiro a setembro, a alta foi de 14,41%, com mais de 4,2 milhões de unidades emplacadas.

O presidente da Fenabrave, Arcelio Junior, afirma que o mercado continua com demanda por veículos novos mesmo em um ambiente complexo de crédito. Para automóveis e comerciais leves, a concorrência entre marcas e programas como o Move Brasil e o Carro Sustentável têm peso na decisão do consumidor.

O segmento de automóveis e comerciais leves cresceu 2,13% sobre agosto e 16,16% em relação a setembro de 2025. Já os ônibus tiveram alta de 12,09% sobre agosto e de 18,43% em relação ao ano passado, impulsionados pelo programa Move Brasil.

Os caminhões cresceram 2,51% na comparação com agosto e 2,65% sobre setembro de 2025. O acumulado do ano, porém, continua negativo em 3,89%. Segundo Arcelio Junior, as linhas especiais do Move Brasil, já esgotadas, ajudaram a reverter a queda do segmento.

As motocicletas apresentaram queda de 0,09% em relação a agosto e de 0,41% sobre o ano passado, resultado considerado próximo da estabilidade pela Fenabrave.

A federação manteve a expectativa de crescimento de 8,6% para o fechamento de 2026, com mais de 5,3 milhões de unidades comercializadas. A entidade admite que a previsão poderá ser revisada em novembro, dependendo do desempenho de outubro.