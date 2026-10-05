Governo do Paraná: Moro vence em 287 cidades; veja onde Sandro Alex e Requião Filho ganharam

O ex-juiz e senador Sergio Moro (PL) foi eleito governador do Paraná no primeiro turno das Eleições de 2026. Com 100% das seções apuradas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Moro alcançou 50,10% dos votos válidos — somando 3.127.911 votos — e superou por margem estreita a marca necessária para vencer a disputa sem precisar do segundo turno.

Conforme informações do TSE, Moro foi o mais votado em 287 cidades paranaenses, mantendo a liderança em Curitiba e nos principais polos regionais do interior, como Londrina, Maringá, Cascavel, Ponta Grossa e Foz do Iguaçu.

O deputado federal Sandro Alex (PSD), nome colocado para dar continuidade ao governo atual de Ratinho Junior (PSD), terminou a disputa na segunda colocação, com 25,37% dos votos válidos (1.583.764 votos). Ele liderou a votação em 99 municípios, impulsionado por bases eleitorais no interior e pela articulação do partido governista no estado.

Sandro Alex registrou vitória em municípios como Altamira do Paraná (63,5%), Brasilândia do Sul (53,7%), Cafezal do Sul (51,0%), Adrianópolis (49,7%) e Cerro Azul (34,7%).

Em terceiro lugar, o deputado estadual Requião Filho (PDT) obteve 23,47% dos votos (1.465.601 votos), registrando maior preferência do eleitorado em 13 cidades paranaenses, com destaque para a liderança em localidades como Cafeara (40,2%), Bom Jesus do Sul (39,4%), Pinhão (38,68%), Rio Bonito do Iguaçu (55,79), Nova Laranjeiras (43,26%), Goioxim (39,77%) e Santa Maria do Oeste (41,28%).

Outros cenários no Paraná

O resultado para o Palácio Iguaçu refletiu a hegemonia das candidaturas de direita no Paraná nesta eleição. Na disputa para a Presidência da República no estado, Flávio Bolsonaro (PL) venceu em 350 municípios, alcançando 59,91% dos votos válidos contra 31,20% do presidente Lula (PT).

A tendência também se confirmou na corrida para o Senado Federal, onde o eleitorado paranaense garantiu as duas vagas em disputa para Filipe Barros (PL) e Deltan Dallagnol (Novo).