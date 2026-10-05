Sandro Alex declara apoio a Flávio Bolsonaro para segundo turno

Candidato derrotado na eleição para o governo do Paraná e deputado federal Sandro Alex (PSD) declarou apoio a Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno para presidente da república nesta segunda-feira (5). O parlamentar disse que vai fazer campanha, “seguindo a coerência” com aquilo em que acredita.
“Hoje pela manhã anunciei meu apoio ao Flávio Bolsonaro neste segundo turno durante minha primeira entrevista após o resultado, seguindo a coerência com aquilo que acredito e defendo e com a mudança que acredito que o Brasil precisa”, afirmou.
Mais uma vez, em pronunciamento oficial, Sandro Alex agradeceu o apoio recebido nas urnas e ao governador Ratinho Junior. “Foram muitos anos de muito trabalho e transformações importantes para o Paraná. Acredito que este governo deixará saudades nos corações dos paranaenses, pelo modelo de governar e por tudo que construímos ao longo desses anos. Desejo sucesso aos eleitos e que sigam trabalhando pelo Paraná com responsabilidade e compromisso”, reforçou.
Deputado federal, Sandro Alex comunicou que vai dar continuidade ao seu mandato em Brasília e vai auxiliar o governador Ratinho Junior na equipe de transição de governo do Estado.