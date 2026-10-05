Eduardo Pimentel anuncia voto em Flávio Bolsonaro: “não vou ficar em cima do muro”

Um dia após os resultados do primeiro turno das Eleições de 2026, o prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel (PSD), declarou apoio a Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno das eleições para presidente. Por meio de um vídeo publicado nas redes sociais nesta segunda-feira (5), Pimentel afirmou que fez a escolha com “consciência, serenidade e esperança no futuro”.

“Eu quero falar de forma muito clara sobre a minha posição. Neste segundo turno, eu vou votar e trabalhar por Flávio Bolsonaro. Essa é a minha escolha. Eu acredito que o Brasil pede mudança”, afirmou.

“Tenho as minhas convicções e não vou ficar em cima do muro”, acrescentou o prefeito de Curitiba.

O segundo turno está marcado para o dia 25 de outubro, em uma disputa direta entre o presidente Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL). No primeiro turno, Flávio ficou com 47,03% dos votos e Lula com 45,16%.