Menino de 12 anos morre após acidente durante brincadeira em escola do Paraná

Luigi Gabriel da Cruz Sales, de 12 anos, morreu neste sábado (4) em decorrência dos ferimentos sofridos durante uma brincadeira dentro de uma escola estadual no Paraná. Em Castro, nos Campos Gerais, o menino se machucou no Colégio Estadual Professor Basílio Chrum no dia 25 de setembro e permanecia internado em estado grave.

A situação teria acontecido durante uma brincadeira entre estudantes da mesma escola. Luigi caiu de frente no chão após participar de uma dinâmica em que uma criança se senta enquanto dois colegas a levantam, cada um puxando um dos braços.

Ainda na escola, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas, segundo as informações do caso, não realizou o atendimento por entender que a situação não era grave. Posteriormente, o estudante foi levado para atendimento médico pela equipe da escola.

O menino permaneceu internado em estado grave até morrer neste sábado (4). Luigi Gabriel da Cruz Sales foi sepultado nesta segunda-feira (5), no Cemitério Frei Mathias de Castro.

Polícia investiga possível negligência

O caso é investigado pela Polícia Civil do Paraná (PCPR) como um acidente. O delegado responsável pelo inquérito, Marcondes Ribeiro, afirma que, até o momento, a investigação indica que se tratou de uma brincadeira e que os colegas não tiveram a intenção de machucar o menino.

A partir dos depoimentos, a polícia também vai apurar as circunstâncias do atendimento prestado ao estudante, segundo informações apuradas pela RPC TV.

“O fato ocorreu por volta das 13h40 e a criança foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento somente às 16h25; ou seja, tem um lapso temporal muito grande, e vamos verificar se nesse período houve alguma omissão tanto da escola quanto de alguma equipe médica”, disse o delegado.

Em nota, a Secretaria de Estado da Educação do Paraná (Seed-PR) lamentou o falecimento e informou que “acompanha o caso, presta apoio aos familiares, amigos e à comunidade escolar e manifesta suas condolências aos familiares e a toda comunidade escolar”.