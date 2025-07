Mochakk vai transformar Pedreira de Curitiba em templo eletrônico

Um dos maiores nomes da música eletrônica brasileira no cenário mundial desembarca em Curitiba no próximo dia 19 de julho. O DJ e produtor Mochakk traz sua megaturnê “Mochakk Calling” para a icônica Pedreira Paulo Leminski, prometendo uma experiência sensorial para os amantes do house e do groove.

A passagem pela capital paranaense acontece em um momento especial para o artista, que recentemente revelou o line-up de estreia do “Mochakk Calling Festival” nas praias de Malta, onde dividirá palco com gigantes da cena como Bonobo, Honey Dijon e Dixon.

Conhecido por sua presença magnética nos palcos, Mochakk tem conquistado pistas de dança ao redor do mundo com sets que misturam batidas envolventes e uma identidade estética singular. Mesmo jovem, o DJ já se consolidou como figura de destaque em festivais internacionais, levando o Brasil para o mapa global da música eletrônica.

A apresentação em Curitiba, produzida pela Planeta Brasil Entretenimento, Seven Experience e Entourage Brasil, promete transformar a Pedreira em um grande templo de celebração eletrônica, conectando o underground à catarse coletiva.

O evento reforça não apenas o protagonismo do artista brasileiro no circuito internacional, como também consolida Curitiba como ponto importante no calendário da música eletrônica nacional.

Os ingressos para a apresentação única de Mochakk na Pedreira Paulo Leminski já estão disponíveis pela plataforma Ingresse (www.ingresse.com).