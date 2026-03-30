Matogrosso & Mathias celebram 50 anos de história no Guairão

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A icônica dupla sertaneja Matogrosso & Mathias celebra meio século de carreira com um show especial em Curitiba. O espetáculo “Pedaço de Minha Vida” chega ao Teatro Guaíra na sexta-feira, 22 de maio, às 21h30, prometendo emocionar fãs de todas as gerações.

Com uma trajetória que se confunde com a história do sertanejo brasileiro, Matogrosso & Mathias trazem para o palco do Guairão um repertório que mistura clássicos atemporais e releituras surpreendentes. A voz marcante e inconfundível de Matogrosso vai entoar hits como “Tentei Te Esquecer”, “24 Horas de Amor” e “Pele de Maçã”, que não ficarão de fora desta apresentação especial.

O show faz parte da turnê comemorativa “Pedaço de Minha Vida”, que revisita diferentes fases da carreira da dupla. Com mais de 20 músicos no palco, o espetáculo promete uma experiência sonora única, combinando a essência do sertanejo tradicional com arranjos contemporâneos.

A história da dupla

Formada na década de 1970, Matogrosso & Mathias foram pioneiros na consolidação do gênero sertanejo nas rádios FM do país. Sua influência perdura até hoje, com mais de 3,5 milhões de ouvintes mensais nas plataformas digitais e quase 1 bilhão de execuções acumuladas.

Matogrosso (José Batista Bernardo) está desde o início, mas o Mathias já está em sua “terceira versãro”. O original era Anísio Roberto de Carvalho, que deixou a dupla na década de 1990. Depois foi substituído por Isaac Junior até 2009, quando foi substituído por Rafael Belchior, afilhado do Mathias original.

Ingressos

Os ingressos para esta noite de nostalgia e emoção já estão à venda pela Disk Ingressos, com valores a partir de R$ 150 (meia-entrada). O Teatro Guaíra fica na Rua XV de Novembro 971 – Centro. Realização: SevenX e GDO Produções