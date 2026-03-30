Festival de Curitiba: Auto da Compadecida, Samba e Saramago nesta terça-feira (31)

A 34º edição do Festival de Curitiba começa oficialmente nesta segunda-feira (30). A programação cultural que envolve artes cênicas, música, artes visuais, teatro, circo, dança e gastronomia promete fazer a capital paranaense ferver com expressões artísticas espalhadas pelos bairros e teatros.
Há peças disputadas e espetáculos de rua gratuitos, a céu aberto. Confira a programação completa de segunda e terça-feira (30 e 31):
Mostra Lucia Camargo
(Um) Ensaio Sobre a Cegueira
O prestigiado Grupo Galpão traz uma releitura da obra-prima de José Saramago. A peça mergulha na metáfora da “cegueira branca” para explorar a fragilidade das estruturas sociais e a natureza humana diante de uma crise inexplicável. É uma montagem densa, visualmente impactante e que marca o retorno do grupo mineiro ao festival.
Serviço:
Data: 31 de março (terça-feira)
Horário: 21h
Local: Teatro Guairinha (Auditório Salvador de Ferrante)
Classificação: 14 anos
Ingressos: R$ 85,00 (inteira) / R$ 42,50 (meia)
Samba – As Escolas e Suas Narrativas
Uma aula-show vibrante conduzida pelo carnavalesco e comentarista Milton Cunha. Ele analisa como as escolas de samba constroem suas narrativas e dramaturgias através dos enredos, fantasias e alegorias, transformando a avenida em um grande palco de teatro a céu aberto.
Serviço:
Data: 31 de março (Terça-feira) – Sessão aberta ao público
Horário: 20h30
Local: Teatro Positivo
Classificação: Livre
Ingressos: R$ 85,00 (inteira) / R$ 42,50 (meia)
Guritiba (Mostra Infantil)
As Três Tias de Matias
Baseada no livro de Anderson Novello, a peça conta a história de Matias, um menino que convive com três tias de personalidades muito distintas. Com muito humor e ludicidade, a montagem aborda a importância do afeto, da imaginação e da aceitação das diferenças no ambiente familiar.
Serviço:
Datas: 30 e 31 de março
Horários: 10h30 e 14h30
Local: Teatro Bom Jesus
Classificação: Livre
Ingressos: R$ 60,00 (inteira) / R$ 30,00 (meia)
Fringe (Teatro de Rua e Mostras)
O Auto da Compadecida (Adaptação de Rua)
Diversas companhias do Fringe costumam abrir o festival com clássicos de Ariano Suassuna em espaços públicos. A história de João Grilo e Chicó ganha vida com sotaques regionais e interação direta com quem passa pelo centro da cidade.
Serviço:
Data: 31 de março (Terça-feira)
Horário: 12h (Meio-dia)
Local: Ruas do Centro / Praça Santos Andrade
Classificação: Livre
Ingressos: Gratuito (Passagem de chapéu)
Mostra Lúdica (Espetáculos de Bonecos e Formas Animadas)
O Fringe conta com mostras específicas, como a Lúdica, que ocupa teatros independentes de Curitiba. São peças curtas e experimentais que utilizam manipulação de objetos para contar histórias fantásticas.
Serviço:
Data: 31 de março (Início da mostra)
Horário: Consultar grade vespertina (geralmente entre 15h e 18h)
Local: Teatro Lala Schneider / Teatro Barracão Encenado
Ingressos: Valores variados (Média de R$ 30,00 a R$ 50,00)
Classificação: 16 anos
Duração: 140 min
34.º Festival de Curitiba
Data: De 30/3 até 12/4 de 2026
Valores: Os ingressos vão de R$00 até R$85 (mais taxas administrativas).
Ingressos: www.festivaldecuritiba.com.br e na bilheteria física exclusiva no Shopping Mueller – Piso L3 (Segunda a sábado, das 10h às 22h e, domingos e feriados, das 14h às 20h).
Verifique a classificação indicativa e orientações do espetáculo.
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