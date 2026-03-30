Festival de Curitiba: Auto da Compadecida, Samba e Saramago nesta terça-feira (31)

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A 34º edição do Festival de Curitiba começa oficialmente nesta segunda-feira (30). A programação cultural que envolve artes cênicas, música, artes visuais, teatro, circo, dança e gastronomia promete fazer a capital paranaense ferver com expressões artísticas espalhadas pelos bairros e teatros.

Há peças disputadas e espetáculos de rua gratuitos, a céu aberto. Confira a programação completa de segunda e terça-feira (30 e 31):

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Mostra Lucia Camargo

(Um) Ensaio Sobre a Cegueira

O prestigiado Grupo Galpão traz uma releitura da obra-prima de José Saramago. A peça mergulha na metáfora da “cegueira branca” para explorar a fragilidade das estruturas sociais e a natureza humana diante de uma crise inexplicável. É uma montagem densa, visualmente impactante e que marca o retorno do grupo mineiro ao festival.

Serviço:

Data: 31 de março (terça-feira)

Horário: 21h

Local: Teatro Guairinha (Auditório Salvador de Ferrante)

Classificação: 14 anos

Ingressos: R$ 85,00 (inteira) / R$ 42,50 (meia)

Samba – As Escolas e Suas Narrativas

Uma aula-show vibrante conduzida pelo carnavalesco e comentarista Milton Cunha. Ele analisa como as escolas de samba constroem suas narrativas e dramaturgias através dos enredos, fantasias e alegorias, transformando a avenida em um grande palco de teatro a céu aberto.

Serviço:

Data: 31 de março (Terça-feira) – Sessão aberta ao público

Horário: 20h30

Local: Teatro Positivo

Classificação: Livre

Ingressos: R$ 85,00 (inteira) / R$ 42,50 (meia)

Guritiba (Mostra Infantil)

As Três Tias de Matias

Baseada no livro de Anderson Novello, a peça conta a história de Matias, um menino que convive com três tias de personalidades muito distintas. Com muito humor e ludicidade, a montagem aborda a importância do afeto, da imaginação e da aceitação das diferenças no ambiente familiar.

Serviço:

Datas: 30 e 31 de março

Horários: 10h30 e 14h30

Local: Teatro Bom Jesus

Classificação: Livre

Ingressos: R$ 60,00 (inteira) / R$ 30,00 (meia)

Fringe (Teatro de Rua e Mostras)

O Auto da Compadecida (Adaptação de Rua)

Diversas companhias do Fringe costumam abrir o festival com clássicos de Ariano Suassuna em espaços públicos. A história de João Grilo e Chicó ganha vida com sotaques regionais e interação direta com quem passa pelo centro da cidade.

Serviço:

Data: 31 de março (Terça-feira)

Horário: 12h (Meio-dia)

Local: Ruas do Centro / Praça Santos Andrade

Classificação: Livre

Ingressos: Gratuito (Passagem de chapéu)

Mostra Lúdica (Espetáculos de Bonecos e Formas Animadas)

O Fringe conta com mostras específicas, como a Lúdica, que ocupa teatros independentes de Curitiba. São peças curtas e experimentais que utilizam manipulação de objetos para contar histórias fantásticas.

Serviço:

Data: 31 de março (Início da mostra)

Horário: Consultar grade vespertina (geralmente entre 15h e 18h)

Local: Teatro Lala Schneider / Teatro Barracão Encenado

Ingressos: Valores variados (Média de R$ 30,00 a R$ 50,00)

Classificação: 16 anos

Duração: 140 min

34.º Festival de Curitiba

Data: De 30/3 até 12/4 de 2026

Valores: Os ingressos vão de R$00 até R$85 (mais taxas administrativas).

Ingressos: www.festivaldecuritiba.com.br e na bilheteria física exclusiva no Shopping Mueller – Piso L3 (Segunda a sábado, das 10h às 22h e, domingos e feriados, das 14h às 20h).

Verifique a classificação indicativa e orientações do espetáculo.

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