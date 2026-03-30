Netflix: lançamentos da semana entre 30 de março e 05 de abril de 2026

A Netflix chega com uma programação intensa e variada para fechar março e iniciar abril, reunindo estreias que transitam entre diferentes gêneros e estilos. Entre os dias 30 de março e 5 de abril, a plataforma aposta em novas temporadas, produções inéditas e histórias que exploram desde investigações cheias de tensão até narrativas mais leves.

Os títulos da vez destacam personagens em momentos decisivos, relações em transformação e desafios que prometem prender a atenção do público. Seja para quem busca ação, romance, comédia ou relatos inspirados na vida real, a seleção da plataforma traz opções que atendem a diferentes preferências. Confira os destaques da Netflix para esta semana!

1. Inteligência Humana – 31/03

“Inteligência Humana” acompanha um confronto entre agentes das Coreias em uma investigação internacional marcada por tensão e espionagem (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

Este thriller de espionagem sul-coreano acompanha o confronto entre agentes secretos da Coreia do Sul e da Coreia do Norte durante uma investigação em Vladivostok, na Rússia. No centro do conflito, um agente sul-coreano entra em rota de colisão com um operativo norte-coreano, enquanto uma funcionária de restaurante se revela peça-chave do mistério. O elenco é estrelado por Zo In-sung, Park Jeong-min, Park Hae-joon e Shin Se-kyung, com direção e roteiro assinados por Ryoo Seung-wan, responsável por “O Veterano”, sucesso de bilheteria.

2. Comer, Rezar, Ladrar – 01/04

“Comer, Rezar, Ladrar” mostra tutores de cães excêntricos enfrentando seus próprios conflitos durante um treinamento em meio aos Alpes (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

No primeiro dia de abril, chega a comédia alemã que acompanha cinco tutores de cães excêntricos em uma viagem a um campo de treinamento em uma deslumbrante paisagem alpina. As sessões com o infame treinador Nodon deveriam colocar os animais no caminho certo, mas logo fica claro que o problema não são os cães — são os próprios tutores. O elenco reúne Alexandra Maria Lara, Anna Herrmann, Kerim Waller, Doğa Gürer, Devid Striesow e Rúrik Gíslason como o excêntrico treinador.

3. Amor no Espectro (4ª temporada) – 01/04

A quarta temporada de “Amor no Espectro” acompanha jovens autistas em suas jornadas afetivas, explorando encontros, conexões e descobertas (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

A vencedora do Emmy retorna com sete novos episódios disponíveis de uma vez. A série documental acompanha jovens no espectro autista em suas aventuras amorosas, navegando por primeiros encontros, paixões e corações partidos. Na nova temporada, três novos participantes se juntam à busca pelo amor, enquanto três casais de temporadas anteriores retornam para aprofundar seus laços, com direito a comemorações de aniversário e viagens ao exterior juntos. A proposta segue sendo retratos gentis, alegres e respeitosos de indivíduos neurodivergentes, com suas próprias vozes conduzindo as histórias.

4. Com Carinho, Kitty (3ª temporada) – 02/04

A terceira temporada de “Com Carinho, Kitty” acompanha o último ano escolar de Kitty enquanto ela lida com sentimentos, decisões e mudanças importantes (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

Na quinta-feira, é a vez do spin-off de “Para Todos os Garotos Que Já Amei” retornar para sua temporada final. Kitty Song Covey, interpretada por Anna Cathcart, está em seu último ano na escola KISS, na Coreia do Sul, período em que busca aproveitar experiências com os amigos e fortalecer laços pessoais, ao mesmo tempo em que tenta definir seu relacionamento com Min Ho, vivido por Sang Heon Lee, enquanto lida com dúvidas sobre sentimentos e futuro.

A nova fase também traz revelações inesperadas e a chegada de novos personagens ao longo dos episódios, ampliando os conflitos e as possibilidades da trama. Para alegria dos fãs, Lara Jean Covey, interpretada por Lana Condor, retorna ao universo para apoiar a irmã em um dos momentos mais decisivos da série.

5. Cães de Caça (2ª temporada) – 03/04

A segunda temporada de “Cães de Caça” traz novos desafios para a dupla de boxeadores, agora envolvidos em uma rede internacional dominada por um antagonista implacável (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

Encerrando a semana com chave de ouro, três anos após os eventos da primeira temporada, Gun-woo e Woo-jin estão de volta enfrentando um desafio ainda maior. A dupla de boxeadores se vê no centro de uma liga internacional fora da lei, repleta de apostas ilegais e crimes organizados. O maior obstáculo desta vez é Baek-jeong, vilão implacável de força descomunal, vivido por Rain — que, pela primeira vez em seus 20 anos de carreira, interpreta um antagonista. Woo Do-hwan e Lee Sang-yi retornam como Gun-woo e Woo-jin, respectivamente, sob a direção de Kim Joo-hwan, que promete cenas de luta ainda mais intensas do que as da temporada anterior.