Maria Fumaça de Natal vai passar por sete cidades do Paraná

Entre 2 e 20 de dezembro, a Maria Fumaça iluminada e decorada para as festas de fim de ano passa pelo Paraná e por Santa Catarina. O projeto é uma iniciativa da Rumo e conta com Papai Noel a bordo e apresentações culturais ao longo do percurso.

No Paraná, a programação começa em 2 de dezembro, em Lapa, e passa também por Ponta Grossa, Curitiba, Antonina, Morretes e Paranaguá. Ao todo, o estado terá quatro apresentações culturais, além da circulação da locomotiva iluminada pelas cidades.

Um dos principais destaques será em Curitiba, no dia 6 de dezembro, com um espetáculo cultural ampliado. A apresentação será a maior da programação do Rumo ao Natal na Região Sul e integra oficialmente o calendário do Natal de Curitiba 2026.

A partir de 14 de dezembro, a iniciativa chega a Santa Catarina, com passagens por Mafra, Rio Negrinho, São Bento do Sul, Corupá, São Francisco do Sul, Joinville e Jaraguá do Sul.

Fabricada em 1950, a locomotiva a vapor Mallet 204 é reconhecida como a única desse modelo em operação na América do Sul. Com 76 anos de atividade, a máquina percorre os trilhos iluminada e decorada para o Natal, aproximando o público de um patrimônio histórico ferroviário que continua em funcionamento.