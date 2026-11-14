Programação de Natal

Maria Fumaça de Natal vai passar por sete cidades do Paraná

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Julia Moreira
- Atualizado: 14/11/26 18h36
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Fotografia em plano geral e ângulo contra-plongeé de uma locomotiva a vapor iluminada com motivos natalícios, a circular à noite junto a uma multidão de espetadores. Em primeiro plano e à esquerda, um grupo de pessoas enfileira-se ao longo da berma, erguendo os telemóveis para fotografar e filmar a passagem do comboio. No centro-direita, avista-se a frente de uma locomotiva preta decorada profusamente com contornos de luzes LED amarelas e vermelhas ao longo da caldeira, do limpa-trilhos e da chaminé, emitindo vapor denso e fumo iluminado por focos coloridos. No plano intermediário, carruagens iluminadas estendem-se para a direita, serpenteando por uma via férrea ladeada por relva e árvores escuras. Ao fundo, o céu noturno escuro e silhuetas de estruturas urbanas completam o cenário festivo, sob iluminação dinâmica e festiva.
Curitiba recebe a atração no dia 6 de dezembro. Foto: Divulgação/Rumo.

Entre 2 e 20 de dezembro, a Maria Fumaça iluminada e decorada para as festas de fim de ano passa pelo Paraná e por Santa Catarina. O projeto é uma iniciativa da Rumo e conta com Papai Noel a bordo e apresentações culturais ao longo do percurso.

No Paraná, a programação começa em 2 de dezembro, em Lapa, e passa também por Ponta Grossa, Curitiba, Antonina, Morretes e Paranaguá. Ao todo, o estado terá quatro apresentações culturais, além da circulação da locomotiva iluminada pelas cidades.

Um dos principais destaques será em Curitiba, no dia 6 de dezembro, com um espetáculo cultural ampliado. A apresentação será a maior da programação do Rumo ao Natal na Região Sul e integra oficialmente o calendário do Natal de Curitiba 2026.

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A partir de 14 de dezembro, a iniciativa chega a Santa Catarina, com passagens por Mafra, Rio Negrinho, São Bento do Sul, Corupá, São Francisco do Sul, Joinville e Jaraguá do Sul.

Fabricada em 1950, a locomotiva a vapor Mallet 204 é reconhecida como a única desse modelo em operação na América do Sul. Com 76 anos de atividade, a máquina percorre os trilhos iluminada e decorada para o Natal, aproximando o público de um patrimônio histórico ferroviário que continua em funcionamento.

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