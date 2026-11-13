Qual o dia certo de montar a árvore de Natal em 2026?

Logo que o mês de novembro começa, muitas pessoas procuram saber qual é o dia certo de montar a árvore de Natal. Segundo a tradição crista católica, o momento indicado é o primeiro domingo do Advento, que em 2026 cai em 29 de novembro. No Brasil, muita gente também adota o costume de desmontar no Dia de Reis, 6 de janeiro.

Por que montar a árvore de natal no início do advento?

O Advento é o período de cerca de quatro semanas que antecede o Natal no calendário cristão. Começa no primeiro dos quatro domingos anteriores ao dia 25 de dezembro, e por isso a data muda de um ano para outro.

Em 2026, esse domingo é 29 de novembro, conforme o anúncio das solenidades móveis divulgado pela Igreja no Brasil através da CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil). Algumas pessoas acabam iniciando os preparativos da temporada Natalina ainda no mês de novembro para ter mais tempo no clima natalino.

Outras datas aparecem por costume: o 8 de dezembro, festa da Imaculada Conceição e data tradicional em Portugal, onde é feriado; e o 6 de dezembro, dia de São Nicolau.

Muitas famílias também mantêm a tradição de rezar a novena de Natal no período do advento ou nos nove dias antes do Natal, de 16 a 24 de dezembro. O site Te Faz Bem preparou uma novena de Natal em PDF pra baixar grátis.

Quando desmontar a árvore de Natal: Dia de Reis, 6 de janeiro

O momento mais tradicional para guardar a árvore, o presépio e os demais enfeites é 6 de janeiro, o Dia de Reis. Em texto da CNBB, o então assessor da Comissão Episcopal para a Liturgia, frei Faustino Paludo, aponta essa data como a referência da tradição para desmontar a árvore e o presépio. Ele lembra que o Tempo do Natal no calendário da Igreja só se conclui com a festa do Batismo do Senhor.

Como decorar a árvore

Uma paleta curta — duas ou três cores, ou um tema claro — ajuda a deixar os enfeites coerentes. Na prática, a ordem mais comum é esta: luzes primeiro, enfeites grandes em seguida e, por fim, as peças menores e o topo. Com a árvore firme, teste o pisca-pisca e enrole-o de dentro para fora, de baixo para cima, antes de pendurar o restante. A ponteira entra por último.

Envolver as crianças nessa montagem rende um ritual da casa. Enfeites feitos em casa, de papel, tecido ou material leve, cabem bem nos galhos mais baixos. O Corpo de Bombeiros do Espírito Santo recomenda manter peças frágeis, pontiagudas ou que pareçam doce fora do alcance das crianças pequenas, não encostar enfeites de papel nas lâmpadas e, se houver crianças pequenas ou animais em casa, fixar a árvore a um ponto estável.

Na escolha entre árvore natural e artificial, o que pesa é o uso. A artificial é reutilizável; na compra, os bombeiros sugerem procurar a etiqueta “resistente ao fogo”. A natural pede um corte fresco na base do tronco e o reservatório de água sempre cheio, para não ressecar e aumentar o risco de incêndio.

Segurança com pisca-pisca e tomada

O cuidado começa no produto. De acordo com o Inmetro, as luminárias natalinas do tipo pisca-pisca não exigem o selo do instituto no corpo do enfeite, mas devem trazer em português a tensão, a potência máxima e os dados do fabricante ou importador. É preciso seguir a indicação de uso interno ou externo, para reduzir o risco de curto-circuito e incêndio. Na fiscalização, o instituto também confere o selo de conformidade nos plugues.

Na instalação, o Corpo de Bombeiros recomenda inspecionar o fio antes de ligar, descartar emendas, fios expostos e lâmpadas queimadas, e não sobrecarregar uma única tomada com vários aparelhos, T ou extensões. As luzes devem ser apagadas ao dormir ou ao sair de casa. A árvore precisa ficar longe de cortinas, fogões e outras fontes de calor, sem bloquear portas ou janelas. Velas acesas na árvore estão fora de questão.

No fim, o dia certo de montar a árvore de Natal é o que funciona para cada casa. As datas acima servem de referência; o que não deve faltar é o cuidado com a segurança, para a decoração durar até o Dia de Reis sem susto.