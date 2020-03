Jackson Faive, Mustafáry, Mary Help e outros personagens carismáticos que arrancam risadas do público na TV e no teatro, estão de volta a Curitiba em Todos Por Um, novo show do humorista Marco Luque. O artista retorna à capital paranaense no dia 14 de março, com um texto totalmente novo, que promete fazer a plateia se divertir sem pensar nos problemas do mundo real, pelo menos durante o espetáculo.

“Curitiba sempre me recebeu muito bem! A última vez que estive aqui foi há dois anos e foi um show muito gostoso. Minhas apresentações têm um humor leve, justamente para que as pessoas possam se desligar por um momento de seus problemas e preocupações, se permitindo rir”, revela Luque.

Mustafary. Foto: Divulgação/Manoela Scarpa

No novo show, o artista revela que além de seus personagens icônicos, outras novidades ainda aguardam os espectadores. “Em Todos Por Um, levo aos palcos sete personagens: Jackson Faive, Mary Help, Mustáfary, Silas Simplesmente, Ed Nerd e pela primeira vez: Silver, um blues man que mora com a mãe, e Charles Charlaton, um mágico argentino que acredita ser o melhor do mundo. Além disso, essa apresentação está mais interativa e com recursos audiovisuais. Acrescentei alguns números de canto, dança e algumas surpresas um tanto quanto mágicas. Confiram, está incrível!”, diz.

Processo criativo

Mary Help. Foto: Divulgação/Manoela Scarpa

Com experiência como ator, humorista, dublador e apresentador, Luque revela como escolhe e dá vida a seus personagens. “Sou muito observador e apaixonado pela nossa cultura. Então, minha inspiração vem das pessoas ao meu redor e de detalhes do cotidiano”, diz o artista, que afirma ainda contar com o apoio de outros profissionais.

“Além disso, conto com a ajuda do Guilherme Rocha. Nossa parceria vem de alguns anos já. Faço uma espécie de laboratório, no qual vou testado os personagens e vendo o que funciona com eles, até encontrar a essência que quero que eles transmitam”, entrega Luque, que revela ter um carinho especial por todos aqueles que interpreta, sem ter preferência por um de seus personagens.

Carreira em ascensão

Foto: Divulgação/Pedro Dimitrow

Além se apresentar nos teatros e de ter um quadro fixo no programa Altas Horas, da TV Globo, Luque também se dedica a outros projetos. Em 2019, Marco emprestou sua voz ao personagem Patinho, na versão dublada da animação Toy Story 4; atuou como Patropi, na nova temporada da Escolinha do Professor Raimundo; e estreou no final do ano, na série Eu, a Vó e a Boi, do GloboPlay, na qual interpreta Montgomery, filho da “boi” Yolanda, personagem de Vera Holtz.

“Eu me sinto feliz e realizado com o meu atual momento. O ano de 2019 foi bem produtivo e fiz muita coisa legal! Agora, além do teatro, vou me dedicar ao meu canal no YouTube e também estamos reformulando a minha participação no Altas Horas, onde vocês vão me ver mais de cara limpa. Estou trabalhando também em um projeto cinematográfico, que abordará a história do Jackson Faive. Acho que todo ano chego em um auge novo como artista, mas ainda tenho muitas coisas que quero explorar”, avalia Luque, que aos risos, não descartou criar um dia um personagem com a cara dos curitibanos.

“Claro! Por que não? Como disse, eu amo nossa riqueza cultural e há muitos trejeitos que podem ser trabalhados. Gosto muito do povo curitibano. Quem sabe um dia tenha um personagem inspirado em vocês!”, finaliza o artista.

Marco Luque em: Todos por Um

Data: sábado 14 de março

Local: Teatro Positivo -Rua Pedro Viriato Parigot de Souza, 5.300

Horários: Abertura do teatro às 20h15, com início do show às 21h15

Ingressos: a partir de R$60,00 (meia-entrada)

Ingressos: www.diskingressos.com.br

Informações: (41) 3315-0808 e www.maisumadaprime.com.br

O show tem 80 minutos de duração e conta com texto de Marco Luque e Guilherme Rocha. Assinantes do Clube Gazeta do Povo têm desconto de 50% na compra de até dois ingressos para assistir ao show.