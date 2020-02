Base, batom, sombra, máscara de cílios, lápis e iluminador. De nada adianta ter uma necessaire recheada com estes produtos se o cuidado com a maquiagem não for adequado. Principalmente no que diz respeito ao prazo de validade e à conservação. Isso porque a maquiagem vencida pode ser uma grande inimiga da sua pele.

Segundo a médica dermatologista Sílvia Brunetta da Clínica Jardins, de Curitiba, usar maquiagem e cosméticos fora do prazo de validade pode afetar a saúde. Entre os principais riscos estão o de alergia, irritação, acne, além de conjuntivites, infecções e outras complicações provocadas por ácaros, fungos e bactérias.

“Fora do prazo de validade a maquiagem pode ficar com sua composição química desestabilizada, podendo entupir os poros da pele e causar acne e foliculite. Produtos contaminados ainda podem provocar doenças como a demodicidose, uma infecção provocada por ácaros que faz a pele descamar, além de alergias como a dermatite de contato e até conjuntivites nos olhos”, explica.

Segundo a dermatologista, pessoas com a pele sensível ou que tenham doenças de pele precisam redobrar a atenção. “Quando a paciente já tem dermatite atópica, seborreica, acne ou rosácea a doença pode piorar com o uso de produtos vencidos, pela alteração na flora da pele”, alerta Sílvia.

Prazo de validade

Foto: Pixabay.

De acordo com a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), o prazo de validade das maquiagens – que costuma variar entre seis e 36 meses – é determinado pelo fabricante e leva em consideração o tempo em que é possível manter a estabilidade, a cosmética, a fixação, a cor, o odor e as demais características de cada produto.

No Brasil, o prazo de validade é a partir da data de fabricação da maquiagem. Em produtos importados, há uma indicação com o número de meses da validade na embalagem e a contagem começa após a abertura do produto.

Prazo de validade de maquiagens no Brasil

Bases aquosas: 12 meses

Bases oleosas: 18 meses

Batom: 48 meses

Corretivos: 18 meses

Delineador: de 6 a 12 meses

Gloss: de 6 a 12 meses

Máscara de cílios (rímel): 6 meses

Pó (compacto e solto), blush e iluminador: de 18 a 24 meses

Sombras compactas: 36 meses



Fonte: SBD.

Ardeu. E agora?

Se você aplicar um produto na pele e só depois perceber que ele estava vencido, a SBD esclarece que, se não houver sinal de irritação na pele, em geral, não há problemas. Mas se aparecer coceira, vermelhidão ou ardência, a orientação é remover os produtos imediatamente.

“Caso perceba algum desconforto ao aplicar o produto na pele, deve-se lavar abundantemente com água corrente e um sabonete líquido suave”, alerta a SBD.

Sem função!

Além da pele ficar sujeita à doenças, a maquiagem fora do prazo do validade também pode arruinar o visual. Isto acontece porque as formulações podem ter sofrido alteração e perdido função, não chegando ao resultado e ao acabamento esperados depois que a maquiagem fica pronta, como explica o maquiador do O Boticário George Rosa Luna.

“O produto pode deixar de entregar o resultado esperado. Além do risco de contaminação, os pigmentos podem deixar de cumprir sua função. Uma sombra, por exemplo, pode perder sua intensidade e fixação. Já a a base pode criar duas fases, separando o óleo dos demais componentes. E a base é um dos produtos que mais exige atenção, por ter grande penetração na pele e maior poder de gerar problemas dermatológicos”, diz George.

Ainda de acordo com o maquiador, hábitos como colocar e retirar várias vezes o aplicador da embalagem de máscara de cílios pode injetar ar e contaminar o produto. “Uma pele bonita e bem cuidada é o segredo para uma boa maquiagem. Para garantir tudo isto, é necessário ficar atento aos produtos usados e jogar fora o que estiver vencido”, indica George.

Hábito de risco

Foto: Pixabay.

Para a professora do curso de Estética e Cosmética da Universidade Positivo Patrícia Nuevo, apesar de perigoso, usar maquiagem com o prazo de validade vencido é algo que costuma acontecer. “É muito comum. Muitas mulheres acabam usando produtos vencidos, por falta de atenção ou pela dor no bolso mesmo”, diz.

Ao fazerem isto, ressalta Patrícia, as mulheres assumem todos os riscos. “Os fabricantes perdem a responsabilidade sobre o produto depois da data de validade. Os testes e garantias dadas por eles se restringem ao período informado nas embalagens”, explica a professora.

Como saber se está vencida

Entre os sinais que indicam que o produto já não pode mais ser usado estão a alteração no cheiro, na cor e mudanças na textura. Sinais que podem aparecer antes do vencimento, caso a maquiagem seja guardada em locais muito quentes e úmidos ou levadas na bolsa.

“O pior lugar para guardar a maquiagem é no banheiro, pela umidade constante. O ideal é deixar em um lugar seco e fresco. Na bolsa ou no carro devemos levar apenas poucos itens para um retoque. A necessaire completa fica em casa”, orienta Patrícia.

E os pincéis?

Foto: Pixabay.

Usados diariamente por muitas mulheres, os pincéis também devem receber atenção especial, já que também pode ser contaminados com fungos e bactérias. Todos os profissionais ouvidos nesta matéria reforçaram esta recomendação.

Para evitar problemas e doenças de pele, segundo os especialistas, o ideal é higienizar os pincéis todas as semanas, usando produtos específicos ou álcool isopropílico. E pelo menos uma vez por mês é indicado fazer uma lavagem caprichada, com detergente ou shampoo neutro, deixando os pincéis secarem bem antes de serem utilizados novamente.