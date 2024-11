Mamute Feira Gráfica reúne 150 artistas do Brasil em Curitiba

Neste sábado (09), a partir das 11h, a sexta edição da Mamute Feira Gráfica ocupará o estacionamento da Câmara Municipal de Curitiba e parte da Praça Eufrásio Corrêa, promovendo a exposição e comercialização de artes gráficas, criativas, autorais e literárias em uma ampla programação cultural, com música ao vivo, gastronomia e intervenções artísticas em tempo real.

Reunindo mais de 150 artistas, coletivos e marcas originárias de 13 estados brasileiros e quatro países da América Latina, com produções vindas da Argentina, do Paraguai, do Uruguai e de Cuba, o evento ainda promove a movimentação e revitalização de uma área significativa do Centro da cidade.

Nesta edição, a Mamute Feira Gráfica recebeu mais de 340 inscrições vindas de vários lugares do Brasil e de outros países, dos mais variados segmentos, como artistas e coletivos gráficos, livrarias e editoras, marcas autorais e criativos de diversas linguagens, e até tatuadores. A feira tem como prioridade celebrar o fazer artístico, a produção artesanal e autoral, as tiragens pequenas e limitadas.

Desde a primeira edição, a Mamute Feira Gráfica já movimentou mais de R$760 mil reais entre seus expositores, cumprindo seu objetivo de fomentar a valorização deste segmento do mercado criativo. Se manter a mesma média das duas últimas edições, no dia 9 de novembro, a feira completará mais de R$1 milhão em vendas desde o seu lançamento.

Mais de 150 expositores, de todas as regiões do Brasil

Na 6ª edição da Mamute Feira Gráfica estarão presentes mais de 158 expositores, como editoras independentes, encadernadores, ilustradores, quadrinistas, designers de moda, designers de brinquedos, poetas, artistas dedicados à papelaria e decoração autoral, gravuristas, tatuadores, fotógrafos, artistas plásticos, ceramistas, bordadeiras, entre outros.

Foto: Adriana Bukowski / divulgação.

Mamutinha, arte para as infâncias

Desde a primeira edição, a Mamute Feira Gráfica sempre se preocupou em promover uma programação para os pequenos e suas famílias. A Mamutinha une o brincar com a arte-educação, promovendo também a experimentação das crianças com as artes gráficas e a exploração da criatividade.

Das 11h às 17h, em um espaço pensado e dedicado para eles, ocorrerão atividades como o Ateliê Artístico Livre, com materiais artísticos, diferentes suportes para experimentação e liberdade para extrapolar a criatividade dentro da experiência gráfica; as Oficinas Artísticas, em que serão oferecidas em parceria com a Casa Poppis – franquia de quintais do brincar, com ações que envolvem a natureza e a arte com as crianças; e os Brinquedos do Mundo, em que poderão conhecer 15 grandes brinquedos, criados pelo multiartista e artesão Marcelo Weber, que fomentam e convidam à troca, o brincar coletivo e estimulam a imaginação, memória, raciocínio lógico e a coordenação motora das crianças e, também, dos próprios adultos; além das Contações de Histórias, com sessões especiais com o Coletivo Era Uma Vez, formado por escritores e ilustradores do Paraná, em que reconhecidos autores, como Francine Cruz, às 12h30, Lúcia Cherem, às 14h, Jaqueline Conte, às 15h30, e Adriana Barretta, às 16h30, lerão seus livros de forma didática e divertida para as crianças.

Roda de Bordado Livre produzirá obra coletiva

Firmando o seu propósito de ocupar o espaço público com o fazer artístico, bem como o de promover encontros entre as pessoas, a Mamute Feira Gráfica traz uma grande novidade para esta edição com a Roda de Bordado Livre, em que o público é convidado a criar em várias mãos e tramas livres, na Praça Eufrásio Correia, uma obra coletiva em grande tecido compartilhado — em um processo de conexão com o tempo do fazer artístico e a troca com o outro entre as linhas. Bordadeiros praticantes, iniciantes e pessoas sem nenhum conhecimento serão bem-vindos. A intervenção será conduzida em forma de oficina por Daniella, bordadeira e uma das artistas por trás do ateliê Queridaniella (@queridaniella). O espaço contará com linhas, agulhas e o material necessário para esta produção.

Shows e discotecagens

Um palco especial será montado na área de estacionamento da Câmara Municipal de Curitiba para receber shows musicais e discotecagens com artistas independentes e reconhecidos na cena musical curitibana.

Na abertura da feira, às 11h, um dos maiores nomes da discotecagem com discos de vinil da cidade, a DJ Selecta Manzana, colecionadora e figura importante na cena cultural, apresentará um setlist com ritmos como funk, soul, disco, boogie, rap e jazz, bem como o melhor da música brasileira dos anos 70.

Já às 13h, para quem for almoçar na feira, uma Roda de Samba com Maria Navalha, que destaca o protagonismo das mulheres no samba, com um repertório super elogiado do projeto Samba Mulher, que celebra sambistas históricas como Marília Batista, Dona Ivone Lara, Leci Brandão e Carolina Maria de Jesus, promovendo uma batucada vibrante e cheia de representatividade.

O grupo feminino que enaltece a música brasileira instrumental, Muçurana, sobe ao palco às 15, com um repertório que inclui composições autorais e homenagens a grandes artistas como Chiquinha Gonzaga e Tânia Maria, mesclando improviso e influências do jazz e da MPB.

Quem também marca presença é a DJ Kozmica, com discotecagem às 17h, conhecida artista multidisciplinar e produtora cultural em Curitiba, apresentando sets marcados por mixagens envolventes, em um repertório do underground aos clássicos de rap e suas vertentes, R&B, ragga e também neo-soul, jazz e brasilidades.

E encerrando a noite, às 19h, o show com o grupo Imã, coletivo musical de oito multi-instrumentistas que explora a canção brasileira com influências do teatro e das artes visuais. Em suas apresentações, a banda mescla ritmos como samba, ijexá, rock e jazz com letras potentes e performances imersivas.

Gastronomia variada

A Mamute Feira Gráfica ainda contará com um espaço voltado à gastronomia, com opções a partir de R$10, reunindo pratos democráticos como pastéis, pizzas, batata frita, crepes, sanduíches, cachorro-quente, arroz pilaf, coxinhas de pernil, nhoque, arroz de kinchi e corn dog. A Curry Pasta, do chef Rafael Lafraia, que mescla a potência dos sabores indianos com outras cozinhas do mundo, disponibilizará o Arroz Pilaf Frango (R$34), ⁠⁠Arroz Pilaf Cogumelos (R$34), e porção (4uni) de ⁠Coxinha de Pernil com Chutney de Manga (R$25).

O Kitsune, do Masterchef André Pionteke, trará arroz de Kimchi com Porco Desfiado e Maionese de Kimchi (R$35 e R$30 sem carne); Corn Dog servido com Maionese Coreana e Ketchup, com (R$20) e sem queijo (R$16). Já o Mahá Arte e Comida, restaurante que serve comida afetiva feita com ingredientes selecionados de produtores locais, servirá seu nhoque de batata com molho cremoso de cogumelos (R$25), e seu delicioso sorvete artesanal de doce de leite (R$10).

A Miscusi, uma marca de panificação artesanal, participa mais uma vez da Mamute Feira Gráfica com suas especialidades: focaccias vegana pomodorina (R$18) e sanduíches estilo panini (R$22 e R$24). O Tondí Massa & Bar, restaurante localizado no coração do Batel, oferecerá suas pizzas de sabores como marguerita, calabresa, milho e bacon (R$25 a R$28).

E como um produto típico de feira, a Andressa Pastéis venderá seus conhecidos pastéis salgados e doces (entre R$15 e R$23) montados e fritos na hora. Além disso, o Hotdog Dirdão disponibilizará seu cachorro quente (R$20) montado na hora, com insumos de primeira (e até opção veg!) e a Lanova Eventos sua famosa batata frita (R$15 e R$20) e crepes no palito (R$15).

Em mais uma collab, a Cervejaria Xamã e a Mamute Feira Gráfica apresentam a cerveja “Mamute Arte Resiste”, uma Imperial Catharina Sour vibrante, com uma coloração rosada intensa e espuma clara, com um aroma marcado por notas de goiaba fresca, amora madura e um toque ácido de maracujá, que estará disponível na forma de chope servido no local, como também em lata, para que o público possa levar para casa.

Quem também marcará presença é a Terra Generosa, uma marca da agricultura familiar com seus vinhos e sucos naturais. O destaque fica para os vinhos naturebas – com fermentação selvagem – de frutas como amora, laranja e bergamota.

Serviço

6ª Mamute – Feira de arte gráfica-literária-artesanal-autoral de Curitiba

Data: 9 de novembro

Horário: das 11h às 20h

Local: Estacionamento da Câmara Municipal de Curitiba, Praça Eufrásio Correia.

(Rua Barão do Rio Branco, 720 – Centro)

Entrada Gratuita

Realização: Gloriosa Produção Cultural

Apoio: Câmara Municipal de Curitiba, Fundação Cultural de Curitiba e Prefeitura de Curitiba

Redes sociais: www.instagram.com/mamuteafeira / www.facebook.com/mamuteafeira