Maior feira de discos de vinil do Paraná terá 30 mil “bolachões”

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O próximo sábado (07/03) vai ser dia de muita música e garimpo em Curitiba. A cidade recebe a 30ª edição da Feira Nacional Curitiba Vinil, que está completando 10 anos de história. O evento vai reunir mais de 30 expositores de diferentes estados brasileiros, trazendo ao público um acervo impressionante com mais de 30 mil “bolachões”, incluindo relíquias, LPs novos, importados e nacionais.

A entrada é gratuita e a Curitiba Vinil acontece na Galeria Green Center, no Centro de Curitiba, com acesso pela Rua São Francisco, 232, ou pela Rua 13 de Maio, 439, das 9 às 18 horas. Além dos LPs, os expositores também vão oferecer CDs, DVDs, K7’s e camisetas. O evento ainda conta com discotecagem, chopp gelado e um delicioso café gastronômico, garantindo uma experiência musical completa e imperdível para toda a família – inclusive para os pets, que são bem-vindos.

Sorteio de discos

Para celebrar seu aniversário de 10 anos, a Curitiba Vinil preparou alguns presentes especiais para quem participar da feira. Durante o evento, 10 discos novos em folha serão sorteados. Para concorrer, é simples: a cada 50 reais em compras (não acumulativo), você ganha um cupom que deve ser preenchido e depositado na urna localizada no meio da feira.

O primeiro sorteio acontece às 11 horas, quando um sortudo vai levar para casa o clássico “Off The Wall”, de Michael Jackson. Depois, os outros sorteios rolam de hora em hora, com os seguintes prêmios: “Mezmerize”, do System of a Down (12h); “A Bossa Nova de R.M.”, de Roberto Menescal (13h); “Fashion Nugget”, do Cake (14h); “Na terra a mais de mil”, de Pepeu Gomes (15h); “Casa de Rock”, da Casa das Máquinas (16h); e O Incrível Manito (17h).

Para fechar com chave de ouro, às 18 horas acontece o último sorteio, com três prêmios sendo distribuídos: “Still Wish You Were Here”, um tributo ao Pink Floyd; “Captain Fantastic”, de Elton John; e “Shoot out at the fantasy factory”, do Traffic.

Sorteio online na sexta-feira traz álbum duplo como prêmio

Além dos discos que serão sorteados no sábado, a Curitiba Vinil também vai realizar um sorteio online na próxima sexta-feira (6 de março), às 18h30. O prêmio é um álbum duplo da artista britânica Sade, vencedora de quatro prêmios Grammy – a coletânea “Greatest Hits”.

Para participar é fácil: basta seguir o perfil oficial da Curitiba Vinil no Instagram (@curitibavinil), acessar o post fixado sobre o sorteio e comentar marcando dois amigos. Você pode deixar quantos comentários quiser, aumentando suas chances de ganhar. O vencedor será anunciado nas redes sociais e deve retirar o disco durante a feira do dia 07 de março, das 09 às 18 horas.

A Feira Nacional Curitiba Vinil acontece a cada três meses. Em 2026, além da edição do próximo sábado, o evento vai rolar também nos dias 6 de junho, 5 de setembro e 5 de dezembro. Sempre aos sábados, das 9 às 18 horas.

A feira acontece das 9h às 18h de sábado.