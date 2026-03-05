Curitiba lança portal de empregos e inaugura Centro de Aprendizagem

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Prefeitura de Curitiba lançou nesta quinta-feira (5/3) o portal Emprega Curitiba e inaugurou o novo Centro de Aprendizagem da cidade. O portal já disponibiliza 1.100 vagas de emprego em empresas locais, enquanto o Centro de Aprendizagem funcionará como um polo de qualificação profissional.

O prefeito Eduardo Pimentel e o vice-prefeito Paulo Martins, que também é secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação, apresentaram as iniciativas durante a inauguração do Centro de Aprendizagem, localizado na Rua Barão do Rio Branco, 45, 8º andar, no Centro.

O objetivo das ações é facilitar o acesso ao emprego e ampliar as oportunidades de capacitação para a população curitibana. O portal Emprega Curitiba (emprega.curitiba.gov.br) foi desenvolvido para conectar trabalhadores e empresas de forma mais eficiente.

Segundo dados do Caged citados pelo prefeito, Curitiba foi a cidade brasileira que mais gerou empregos formais em janeiro, com mais de seis mil vagas criadas, principalmente nos setores de serviços e construção.

O Centro de Aprendizagem já iniciou suas atividades, oferecendo cursos gratuitos como Cuidador de Idosos e Maquiagem. A iniciativa conta com parcerias de empresas e instituições de formação para fortalecer o mercado de trabalho da capital paranaense.

As ações fazem parte das comemorações pelos 333 anos de Curitiba e refletem o esforço da administração municipal em promover o desenvolvimento econômico e a geração de empregos na cidade.