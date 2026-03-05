Torta de liquidificador: 3 receitas ricas em proteína vegetal para o lanche da tarde

Práticas, rápidas e nutritivas, as tortas de liquidificador com proteína vegetal vêm conquistando espaço na rotina de quem busca refeições simples, saborosas e equilibradas. Com poucos passos e combinações variadas de ingredientes, é possível criar versões que garantem aporte proteico sem depender de carnes, tornando essas tortas uma opção ideal para o lanche da tarde ou para refeições leves ao longo do dia.

A seguir, veja 3 receitas de torta de liquidificador ricas em proteína vegetal!

1. Torta de abobrinha com grão-de-bico

Ingredientes

1 xícara de chá de grão-de-bico cozido

1 xícara de chá de farinha de grão-de-bico

1/2 xícara de chá de polvilho doce

1 xícara de chá de leite de aveia

1/4 xícara de chá de azeite

1 colher de sopa de levedura nutricional

1 colher de chá de sal

1/2 colher de chá de cúrcuma

1 colher de chá de fermento químico em pó

1 xícara de chá de abobrinha ralada

ralada 1/2 xícara de chá de cebola picada

1 dente de alho picado

2 colheres de sopa de cebolinha picada

2 colheres de sopa de salsinha picada

1 colher de chá de orégano seco

1 pitada de pimenta-do-reino

Azeite para untar

Farinha de grão-de-bico para enfarinhar

Modo de preparo

Em uma frigideira, aqueça um fio de azeite em fogo médio. Adicione a cebola e refogue por cerca de 3 minutos até começar a ficar macia. Acrescente o alho e refogue por mais 1 minuto. Junte a abobrinha e cozinhe por cerca de 4 minutos em fogo médio.

No liquidificador, coloque o grão-de-bico cozido, o leite de aveia, o azeite, a farinha de grão-de-bico, o polvilho doce, a levedura nutricional, o sal e a cúrcuma. Bata até obter uma massa cremosa e homogênea. Transfira a massa para uma tigela e acrescente a mistura de abobrinha, a cebolinha, a salsinha, o orégano e a pimenta-do-reino. Misture até obter uma massa homogênea. Por último, adicione o fermento químico em pó e misture delicadamente.

Despeje a massa em uma forma untada com azeite e enfarinhada com farinha de grão-de-bico e espalhe de maneira uniforme. Leve ao forno preaquecido a 180º C por aproximadamente 35 minutos, ou até que a superfície esteja dourada e a torta firme ao toque. Retire do forno, deixe descansar por 10 minutos e sirva em seguida.

Torta de alho-poró (Imagem: Wolf Vuk | Shutterstock)

2. Torta de alho-poró

Ingredientes

2 xícaras de chá de farinha de grão-de-bico

1/2 xícara de chá de polvilho azedo

1 xícara de chá de leite de soja

1/4 xícara de chá de azeite

1 colher de chá de sal

1 colher de chá de fermento químico em pó

1 xícara de chá de alho-poró picado

picado 1/3 de xícara de chá de cebola picada

2 colheres de sopa de cebolinha picada

Azeite para untar

Farinha de aveia para enfarinhar

Modo de preparo

Em uma frigideira, aqueça um fio de azeite em fogo médio. Adicione a cebola e refogue por cerca de 3 minutos até começar a ficar macia. Acrescente o alho-poró e cozinhe por cerca de 4 minutos em fogo médio, mexendo ocasionalmente até que fique levemente macio. Desligue o fogo e reserve para esfriar um pouco.

No liquidificador, coloque o leite de soja, o azeite, a farinha de aveia, o polvilho azedo, a levedura nutricional e o sal. Bata até obter uma massa cremosa e homogênea. Transfira a massa para uma tigela e acrescente a mistura de alho-poró e a cebolinha. Misture até que os ingredientes estejam distribuídos pela massa. Por último, adicione o fermento químico em pó e misture delicadamente.

Despeje a massa em uma forma untada com azeite e enfarinhada com farinha de aveia de maneira uniforme. Leve ao forno preaquecido a 180ºC por cerca de 35 minutos, ou até que a superfície esteja dourada e a torta firme ao toque. Retire do forno e sirva em seguida.

3. Torta de tofu com legumes

Ingredientes

1 xícara de chá de tofu

1 1/2 xícara de chá de farinha de aveia

1/2 xícara de chá de farinha de arroz

1 xícara de chá de leite vegetal

1/4 de xícara de chá de azeite

1 colher de chá de sal

1 colher de chá de fermento químico em pó

1/2 xícara de chá de cenoura ralada

1/2 xícara de chá de brócolis picado

picado 1/3 de xícara de chá de cebola picada

1 dente de alho picado

1/2 xícara de chá de milho-verde

1 colher de chá de orégano seco

Azeite para untar

Farinha de aveia para enfarinhar

Modo de preparo

Em uma frigideira, aqueça um fio de azeite de oliva em fogo médio. Adicione a cebola e refogue por cerca de 3 minutos até começar a ficar macia. Acrescente o alho e refogue por mais 1 minuto. Adicione a cenoura e o brócolis. Cozinhe em fogo médio por cerca de 3 a 4 minutos, mexendo ocasionalmente, até que os legumes fiquem levemente macios. Acrescente o milho-verde, misture bem e desligue o fogo. Reserve para esfriar um pouco.

No liquidificador, coloque o tofu, o leite vegetal, o azeite, as farinhas e o sal. Bata até obter uma massa cremosa e homogênea. Transfira a massa para uma tigela e acrescente o refogado de legumes. Adicione o orégano e misture bem até que os ingredientes estejam distribuídos pela massa. Por último, adicione o fermento químico em pó e misture delicadamente.

Unte uma forma média com azeite e enfarinhe com farinha de aveia. Despeje a massa na forma e espalhe de maneira uniforme. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 35 a 40 minutos, ou até que a torta esteja firme e levemente dourada na superfície. Sirva em seguida.