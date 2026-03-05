Torta de liquidificador: 3 receitas ricas em proteína vegetal para o lanche da tarde

Práticas, rápidas e nutritivas, as tortas de liquidificador com proteína vegetal vêm conquistando espaço na rotina de quem busca refeições simples, saborosas e equilibradas. Com poucos passos e combinações variadas de ingredientes, é possível criar versões que garantem aporte proteico sem depender de carnes, tornando essas tortas uma opção ideal para o lanche da tarde ou para refeições leves ao longo do dia.
A seguir, veja 3 receitas de torta de liquidificador ricas em proteína vegetal!
1. Torta de abobrinha com grão-de-bico
Ingredientes
- 1 xícara de chá de grão-de-bico cozido
- 1 xícara de chá de farinha de grão-de-bico
- 1/2 xícara de chá de polvilho doce
- 1 xícara de chá de leite de aveia
- 1/4 xícara de chá de azeite
- 1 colher de sopa de levedura nutricional
- 1 colher de chá de sal
- 1/2 colher de chá de cúrcuma
- 1 colher de chá de fermento químico em pó
- 1 xícara de chá de abobrinha ralada
- 1/2 xícara de chá de cebola picada
- 1 dente de alho picado
- 2 colheres de sopa de cebolinha picada
- 2 colheres de sopa de salsinha picada
- 1 colher de chá de orégano seco
- 1 pitada de pimenta-do-reino
- Azeite para untar
- Farinha de grão-de-bico para enfarinhar
Modo de preparo
Em uma frigideira, aqueça um fio de azeite em fogo médio. Adicione a cebola e refogue por cerca de 3 minutos até começar a ficar macia. Acrescente o alho e refogue por mais 1 minuto. Junte a abobrinha e cozinhe por cerca de 4 minutos em fogo médio.
No liquidificador, coloque o grão-de-bico cozido, o leite de aveia, o azeite, a farinha de grão-de-bico, o polvilho doce, a levedura nutricional, o sal e a cúrcuma. Bata até obter uma massa cremosa e homogênea. Transfira a massa para uma tigela e acrescente a mistura de abobrinha, a cebolinha, a salsinha, o orégano e a pimenta-do-reino. Misture até obter uma massa homogênea. Por último, adicione o fermento químico em pó e misture delicadamente.
Despeje a massa em uma forma untada com azeite e enfarinhada com farinha de grão-de-bico e espalhe de maneira uniforme. Leve ao forno preaquecido a 180º C por aproximadamente 35 minutos, ou até que a superfície esteja dourada e a torta firme ao toque. Retire do forno, deixe descansar por 10 minutos e sirva em seguida.
2. Torta de alho-poró
Ingredientes
- 2 xícaras de chá de farinha de grão-de-bico
- 1/2 xícara de chá de polvilho azedo
- 1 xícara de chá de leite de soja
- 1/4 xícara de chá de azeite
- 1 colher de chá de sal
- 1 colher de chá de fermento químico em pó
- 1 xícara de chá de alho-poró picado
- 1/3 de xícara de chá de cebola picada
- 2 colheres de sopa de cebolinha picada
- Azeite para untar
- Farinha de aveia para enfarinhar
Modo de preparo
Em uma frigideira, aqueça um fio de azeite em fogo médio. Adicione a cebola e refogue por cerca de 3 minutos até começar a ficar macia. Acrescente o alho-poró e cozinhe por cerca de 4 minutos em fogo médio, mexendo ocasionalmente até que fique levemente macio. Desligue o fogo e reserve para esfriar um pouco.
No liquidificador, coloque o leite de soja, o azeite, a farinha de aveia, o polvilho azedo, a levedura nutricional e o sal. Bata até obter uma massa cremosa e homogênea. Transfira a massa para uma tigela e acrescente a mistura de alho-poró e a cebolinha. Misture até que os ingredientes estejam distribuídos pela massa. Por último, adicione o fermento químico em pó e misture delicadamente.
Despeje a massa em uma forma untada com azeite e enfarinhada com farinha de aveia de maneira uniforme. Leve ao forno preaquecido a 180ºC por cerca de 35 minutos, ou até que a superfície esteja dourada e a torta firme ao toque. Retire do forno e sirva em seguida.
3. Torta de tofu com legumes
Ingredientes
- 1 xícara de chá de tofu
- 1 1/2 xícara de chá de farinha de aveia
- 1/2 xícara de chá de farinha de arroz
- 1 xícara de chá de leite vegetal
- 1/4 de xícara de chá de azeite
- 1 colher de chá de sal
- 1 colher de chá de fermento químico em pó
- 1/2 xícara de chá de cenoura ralada
- 1/2 xícara de chá de brócolis picado
- 1/3 de xícara de chá de cebola picada
- 1 dente de alho picado
- 1/2 xícara de chá de milho-verde
- 1 colher de chá de orégano seco
- Azeite para untar
- Farinha de aveia para enfarinhar
Modo de preparo
Em uma frigideira, aqueça um fio de azeite de oliva em fogo médio. Adicione a cebola e refogue por cerca de 3 minutos até começar a ficar macia. Acrescente o alho e refogue por mais 1 minuto. Adicione a cenoura e o brócolis. Cozinhe em fogo médio por cerca de 3 a 4 minutos, mexendo ocasionalmente, até que os legumes fiquem levemente macios. Acrescente o milho-verde, misture bem e desligue o fogo. Reserve para esfriar um pouco.
No liquidificador, coloque o tofu, o leite vegetal, o azeite, as farinhas e o sal. Bata até obter uma massa cremosa e homogênea. Transfira a massa para uma tigela e acrescente o refogado de legumes. Adicione o orégano e misture bem até que os ingredientes estejam distribuídos pela massa. Por último, adicione o fermento químico em pó e misture delicadamente.
Unte uma forma média com azeite e enfarinhe com farinha de aveia. Despeje a massa na forma e espalhe de maneira uniforme. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 35 a 40 minutos, ou até que a torta esteja firme e levemente dourada na superfície. Sirva em seguida.