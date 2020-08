A partir do próximo dia 13 de agosto começa a operar em Pinhais, região Metropolitana de Curitiba, no estacionamento da Expotrade, o Planeta Drive-in. Criado pela produtora Planeta Brasil Entretenimento, que também administra o Drive-in instalado na Pedreira Paulo Leminski, o espaço se apresenta como o maior do Brasil e já tem confirmado shows dos músicos Armandinho e Projota.

publicidade

Com inauguração confirmada para a próxima quinta-feira, o Planeta Drive-In terá capacidade para 400 carros, com distância segura entre eles, e foco em grandes shows, além das tradicionais sessões de cinema. “O Expotrade Pinhais é conhecido nacionalmente como palco de grandes shows e eventos. Agora, teremos o prazer de levar até ele um novo conceito, que tem se mostrado uma ótima alternativa de entretenimento para um público que tem valorizado muito as alternativas possíveis de lazer fora de casa”, comenta o diretor da Planeta Brasil, Patrik Cornelsen.

+ Leia mais: Vai visitar seu pai neste domingo? Então proteja-se, recomenda Márcia Huçulak

Ao contrário de outros modelos de drive-in espalhados pelo país, que trabalham com projetores tradicionais, o Planeta Drive-In utiliza uma tecnologia pioneira, que possibilita a transmissão em telões de led, com resolução 4K. Na unidade de Pinhais, a produtora montou três telões, que juntos somam mais de 230m², que prometem impressionar o público pela altíssima definição, além de permitir exibições mesmo em dias de chuva.

Para a programação de estreia, com atrações entre os dias 13 e 23 de agosto, o Planeta Drive-In terá como grande destaque os shows de Projota, no dia 16, e Armandinho, no dia 22. Completando a programação, serão exibidas 19 sessões de cinema, com filmes como “Coringa”, “O Rei Leão”, “Sonic – O Filme”, “Bloodshot”, “Minha Mãe é Uma Peça 3”, “O Parque dos Sonhos” e “Arlequina – Aves de Rapina”.

Veja a programação completa

Dia 13 de agosto: Malévola – Dona do Mal (Dublado) e Velozes e Furiosos – Hobbes & Shaw (Dublado)

Malévola – Dona do Mal (Dublado) e Velozes e Furiosos – Hobbes & Shaw (Dublado) Dia 14 de agosto: Sonic – O Filme (Dublado), Homem-Aranha – Longe de Casa (Dublado) e Coringa (Legendado)

Sonic – O Filme (Dublado), Homem-Aranha – Longe de Casa (Dublado) e Coringa (Legendado) Dia 15 de agosto: Como Treinar o Seu Dragão 3 (Dublado), Arlequina – Aves de Rapina (Dublado) e Malévola: Dona do Mal (Dublado)

Como Treinar o Seu Dragão 3 (Dublado), Arlequina – Aves de Rapina (Dublado) e Malévola: Dona do Mal (Dublado) Dia 16 de agosto: Projota (Show ao vivo), Sonic – O Filme (Dublado) e Velozes e Furiosos 8 (Dublado)

Projota (Show ao vivo), Sonic – O Filme (Dublado) e Velozes e Furiosos 8 (Dublado) Dia 20 de agosto: Minha Mãe é Uma Peça 3 (Nacional) e Homem-Aranha – Longe de Casa (Legendado)

Minha Mãe é Uma Peça 3 (Nacional) e Homem-Aranha – Longe de Casa (Legendado) Dia 21 de agosto: Bad Boys – Para Sempre (Dublado) e Nasce Uma Estrela (Legendado)

Bad Boys – Para Sempre (Dublado) e Nasce Uma Estrela (Legendado) Dia 22 de agosto: O Parque dos Sonhos (Dublado), O Rei Leão (Dublado) e Armandinho (Show ao vivo)

O Parque dos Sonhos (Dublado), O Rei Leão (Dublado) e Armandinho (Show ao vivo) Dia 23 de agosto: Minha Mãe é Uma Peça 3 (Nacional), Dois Irmãos (Dublado) e Bloodshot (Dublado)

Com segurança

publicidade

Os organizadores afirmam que o projeto foi desenhado como uma forma de trazer de volta atrações culturais fora de casa à vida das pessoas, com comodidade e segurança, respeitando as principais orientações dos órgãos oficiais para diminuir a disseminação da covid-19, entre elas evitar aglomerações em locais públicos. “Trata-se de um modelo inteiramente pensado para atender as demandas de cultura e entretenimento. Diferentemente de qualquer comércio ou serviço, no drive-in não há contato entre as pessoas”, afirma Cornelsen.

Não existe qualquer forma de aglomeração, garantem os organizadores. Os colaboradores envolvidos na produção são em número bastante reduzido, e submetidos a protocolos de higienização, exames e esterilização total, inclusive de pertences, antes do início de suas atividades.

Levando em consideração o público espectador, os veículos passam por um pioneiro sistema de desinfecção nos pneus e da lataria, com ingresso validado eletronicamente e sem contato humano. A venda de alimentação e bebida é feita via aplicativo, e os produtos são entregues desinfectados na janela do veículo, que só pode permanecer aberta do lado esquerdo.

“Até mesmo o uso dos sanitários ganhou uma ajuda muito importante no combate ao coronavírus. A ida aos banheiros deve ser solicitada e agendada via aplicativo, pois apenas uma pessoa por vez é autorizada a transitar na arena. Além da limpeza tradicional, os sanitários são dotados de um moderno sistema de esterilização de ar”, completa Cornelsen.

+ Veja também: “Cenário seria ‘infinitamente pior’ se seguíssemos Bolsonaro, diz Mandetta

Onde fica e quanto custa?

O espaço vai funcionar a partir do dia 13 de agosto no Expotrade Pinhais (Rodovia João Leopoldo Jacomel, nº 10.454).

Os ingressos, comercializados por carro (até quatro pessoas por automóvel), custam a partir de R$ 70 (com compra em até 3x no cartão de crédito) e estarão disponíveis nesta sexta-feira (06) no site www.planetadrivein.com. Mais informações nas redes sociais oficiais da Planeta Brasil Entretenimento e do Planeta Drive-In.

A Tribuna precisa do seu apoio!

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?